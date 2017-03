Niega PRI anomalías en concesiones de Ochoa

TIJUANA, Baja California(GH)

Los trámites para adquirir las concesiones de taxi que realizó el Enrique Ochoa Reza en Nuevo León, se llevaron a cabo entre particulares, con estricto apego a la ley, entre octubre de 2006 y febrero de 2007.En ese entonces la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable vigente, no establecía ningún requisito de residencia como lo señala su nota. Dicho requisito se estableció posteriormente, mediante reforma legislativa publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 26 de noviembre de 2007.Los concesiones expedidas con anterioridad a dicha reforma, como es el caso de las que es titular Ochoa Reza, no se vieron afectadas por la reforma a la Ley, dado que no tiene efectos retroactivos. Así lo establece el Artículo Tercero Transitorio de la reforma legal, que a continuación se transcribe:"Los títulos de concesión del servicio público de transporte en la modalidad de vehículos de alquiler otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán vigentes hasta que concluya el plazo fijado en los mismos o su renovación (…)”Los documentos exhibidos en la nota, prueban que se señaló un domicilio exclusivamente para efectos de oír y recibir notificaciones, como lo establecía el reglamento vigente en ese año, no para acreditar residencia en dicho estado. El domicilio se ha actualizado en dos ocasiones y se puede revisar en el sistema.Desde hace una semana iniciaron los ataques patológicos contra Ochoa Reza por parte de Jaime Rodríguez. Hoy, por tercera ocasión, acudimos a desmentir cada uno de sus infundios.Primero acusó que Ochoa Reza recibió concesiones del gobierno de Rodrigo Medina , situación que se demostró es falsa.Al día siguiente, Jaime Rodríguez acusó que las concesiones no se podían traspasar entre particulares. Quedó acreditado que eso es falso, que sí se pueden transmitir entre particulares, que la ley lo permite, que hay un portal del gobierno que señala los pasos a seguir y hasta una oficina pública que lleva a cabo estos trámites.Todas las acusaciones del Gobierno de Jaime Rodríguez, son falsas y denotan su ignorancia y desconocimiento por las leyes del Estado que supuestamente gobierna.Desde el 2012 el Doctor Ochoa Reza hizo pública su declaración patrimonial, luego su 3de3 y la 3de3 plus. Ahí se puede consultar la información sobre el patrimonio del dirigente nacional del PRI, mismo que es independiente y anterior a su vida pública.Se reitera que la Secretaría de Comunicación Institucional del PRI siempre ha estado y seguirá atenta para corroborar la veracidad de cualquier tipo de información que se requiera sobre el presidente nacional del partido, Enrique Ochoa Reza.