Calderón le robó la presidencia a AMLO: Moreira

SALTILLO, Coahuila(GH)

El ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, aseguró que Felipe Calderón Hinojosa le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en el 2006.Luego de que el ex presidente declarara el día de ayer que Moreira le exigió que sacara a la Marina Armada de México (Semar) de Coahuila, cuando en este estado “vivían cómodamente cabecillas de la banda de “Los Zetas”, el cártel más peligroso y cruel de la delincuencia organizada”.La respuesta del ex gobernador de Coahuila no se hizo esperar y le contestó: "Que no se haga tarugo Calderón, se robó la presidencia, se la robó a Andrés Manuel López Obrador en 2006"."Dice Calderón vociferando 'es que ni en su partido lo quieren ya', dice eso Felipe Calderón , pues a él no lo quieren ni en su tierra natal, ganas tiene de ir a su tierra natal y ganar una sección electoral, no es que no lo quieran, lo repudian", manifestó.El ex dirigente priista señaló que, aunque los acuerdos políticos permitieron que Calderón fuera presidente, él nunca lo reconoció, informa El Financiero "(Calderón) es muy parecido a Victoriano Huerta, igual de borracho, igual de ratero porque se robó la presidencia, igual de usurpador, igual de hocicón, igual de represor, igual de asesino", dijo Humberto Moreira.Calderón Hinojosa despotricó contra los hermanos Moreira ante miles de personas el día de ayer procedentes de todo el estado que llegaron en al menos 150 autobuses y abarrotaron el Lienzo Charro.