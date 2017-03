México, al top ten turístico en 2 años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pese a lo popular de la marca México en el mundo, el país nunca ha conseguido ser uno de los 10 principales destinos por ingresos de divisas del turismo; sin embargo, esto puede ser finalmente una realidad en sólo dos años.La Organización Mundial de Turismo (OMT) posicionó a México en el lugar 17 del ranking de ingresos por turismo internacional de 2015 y se espera que en las próximas semanas anuncie su clasificación de 2016.En entrevista, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, se muestra convencido de que México escaló al lugar 14, o más, en el listado de la OMT correspondiente a 2016.Confía incluso que el País ingrese al importante top ten en sólo un par de años, tras ocupar el puesto 23 a principios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto “Si seguimos esforzándonos, en dos años más deberíamos estar dentro del top ten en cuanto a ingresos por turismo”, expresa.El ranking es liderado por Estados Unidos, seguido de China y España, y consiste en los gastos de extranjeros en alojamiento, comida y bebida, entretenimiento, compras y otros bienes y servicios en los destinos turísticos, lo que contribuye a las necesidades de empleo y da nuevas oportunidades de desarrollo económico en el País.Los visitantes internacionales gastaron 19 mil 571 millones de dólares en México el año pasado, record histórico que superó los ingresos por petróleo y convirtió al turismo en una de las tres principales fuentes de divisas del País.“Hay más jugo que sacarle al turismo en México y debe ser visto como una herramienta de desarrollo regional y de desarrollo integral de las comunidades”, dice el titular de la Sectur.Sacarle jugoComenta que el presidente Peña Nieto pidió aprovechar al turismo en el País. Una forma, explica De la Madrid, es desarrollando cadenas de valor mediante la integración de la industria turística con la proveeduría nacional y así dejar de importar muchos productos.La firma Global Insight calcula que los hoteles y restaurantes en México compran bienes y servicios por más de 9 mil millones de dólares al año, de los cuales más de 60% son importados.De la Madrid expone que para sacar más jugo al turismo se necesita ir por extranjeros que realizan viajes de más larga distancia, pues suelen gastar más, además se requiere mejorar el atractivo de los destinos para aumentar los días de permanencia y desarrollar más productos que vayan por un turista con mayor poder de compra.Se necesita que 80% del turismo internacional no se concentre en sólo cinco o seis destinos, sino llevar más turistas al resto del País, menciona.“Es muy importante desarrollar nuevos productos, como turismo de naturaleza, médico, deportivo, religioso, gastronómico, todos esos productos que van más allá de Sol y playa”.Reconoce la relevancia de seguir diversificando los mercados extranjeros para el turismo, aunque el principal mercado por definición debe continuar siendo Norteamérica, sin ser tan dependientes de los estadounidenses e ir por más canadienses.Se cuenta con una lista preliminar del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en la que Estados Unidos continúa figurando como el país prioritario y con mayor potencial de crecimiento, seguido de Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, Italia, Colombia, Corea, Brasil y Francia, en ese orden.“México debe seguir siendo el mercado turístico de preferencia de Estados Unidos”, dice De la Madrid.De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el número de estadounidenses que entró a México por avión creció 81% desde que inició la administración del presidente Peña Nieto, por 27% de europeos en el mismo periodo.“Ahora que estuvimos en Europa, nos dimos cuenta que debemos hacer algo más. Mi impresión es que seguimos vendiendo sol y playa cuando deberíamos estar vendiendo más cultura, gastronomía, más el México interno”, expresa De la Madrid.“Tenemos mucha tarea que hacer, tenemos que focalizarnos más por la nacionalidad del turista, entender sus gustos, sus preferencias, ofrecer lo que les importa. Tenemos que ir construyendo hoteles de acuerdo a las nacionalidades, a los gustos”, comenta.Sobre las visas, dice que se deben seguir liberalizando, pero también informar a los turistas extranjeros que entrar a México es más fácil.Considera que para garantizar el crecimiento del turismo se necesita incentivar a los mexicanos a que viajen más por el País, es el objetivo del programa Viajemos Todos Por México.Reconoce que los puentes y días de descanso para los trabajadores mexicanos han ayudado a la industria turística. “Viajar no es un tema de ir muy lejos, sino que muchas veces es una actitud, una forma de vida”.Datos del Inegi revelan que los mexicanos consumieron 85% de los productos y servicios turísticos que se ofrecieron en el territorio en 2015, la menor participación desde que hay cifras comparables, a partir de 2003.De la Madrid habla de lo importante que es la seguridad, pues se debe garantizar que los destinos turísticos sean seguros y por eso se está trabajando con los sectores público y privado.“Estamos trabajando en un modelo de seguridad para destinos turísticos, es muy importante que la buena marcha del turismo no se vea frenada por un problema de inseguridad”, declara el secretario.Sobre los destinos incluidos dentro del programa de Pueblos Mágicos, que ascienden a 111, el funcionario dice que administraciones anteriores quizá incorporaron más localidades de las que estrictamente debieron aceptar.Información de la Sectur muestra que se añadieron 44 comunidades al programa entre 2011 y 2012, mientras en la administración actual se han dado distintivos sólo en 2015, con 28 nombramientos, pues no se asignaron en 2013, 2014, 2016 y de acuerdo con De la Madrid Cordero, tampoco se contemplan dar en 2017.“No vamos a dar ningún nombramiento este año, seguramente hasta 2018. Bajamos el ritmo de incorporación de localidades al programa y hemos sido más estrictos en los criterios”, comenta el secretario.“Quizá podemos terminar la administración con un total de 120 Pueblos Mágicos. 120 para un país de 120 millones de habitantes, no está mal, uno por millón”.Del 27 al 30 de este mes se va a celebrar el Tianguis Turístico en Acapulco, la máxima feria del turismo nacional cuyo objetivo es promover y comercializar los destinos del País.Al respecto, De la Madrid comenta que el mañana será el lanzamiento oficial de un nuevo producto: “El Mundo Maya by Aeromar”, en el que se anunciarán nuevas rutas que van de Cancún a Villahermosa, Villahermosa a Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez a Oaxaca y luego a la Ciudad de México.Habrá rondas de negociación sobre el programa Conéctate al Turismo, en las que muchos vendedores y compradores estarán trabajando, además de reuniones entre secretarios de turismo y de economía de los estados.Se van a negociar acuerdos y compromisos que impulsen la conservación de la biodiversidad mundial.En el evento se van a presentar guías turísticas, las cuales buscan dar más información a los mexicanos y extranjeros sobre qué hacer y qué ver en los destinos del país, además de que el CPTM presentará herramientas digitales para ofrecer más información sobre los destinos y actividades en México.PolíticaSobre la carrera presidencial para 2018, De la Madrid comenta que el PRI es un partido con mucha historia, tradición y muchos años de gobierno.“Sigo pensando que en el PRI siguen estando los mejores hombres y las mejores mujeres, sigo pensando que ahí estamos. Ahora habrá que ver cuál es el procedimiento que se determina para que eso se vea”, manifiesta.En referencia a casos como los Trudeau en Canadá y los Bush en Estados Unidos, se le pregunta sobre las dinastías presidenciales y De la Madrid responde: “no creo en dinastías, creo que es un tema de méritos personales”.Quien en algún momento forma parte de esa experiencia, de esa familia, tiene una vivencia que marca y una educación que absorbe, lo que permite después poder acceder a una posición importante, dado el momento y la coyuntura, opina.“He tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado, lo que me ha sido muy útil para entender cómo piensan (en el sector privado) y para saber cuáles son sus motivaciones, pero me queda muy claro que lo que más me motiva es ser servidor público, y mientras tenga la oportunidad, pondré mi mejor esfuerzo y mi mayor talento para hacer lo más posible por mi País”.Con respecto a una eventual candidatura de Enrique de la Madrid para 2018, responde: “Yo soy un servidor público por vocación”.“Lo que realmente me apasiona es trabajar en los temas que tienen que ver con mi país, me apasiona estudiar problemáticas, buscarles soluciones e instrumentar esas soluciones”.“Siempre que pueda trabajar por mi país en un nivel donde pueda estar aportando, es algo que buscaré hacer”, concluye.