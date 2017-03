Estoy limpio como una hostia: Layín

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante la entrega de su solicitud de registro como candidato independiente al gobierno de Nayarit, el presidente municipal de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, “Layín”, consideró que la información sobre los señalamientos del Órgano de Fiscalización del estado sobre irregularidades en sus administraciones, son ataques políticos por los tiempos electorales.



“Lo que pasa es que se vienen tiempos electorales y hay gente que tiene mucho dinero para pagar a esos medios famosísimos internacionales que siempre lo van a hacer, pero pues siempre me han criticado y fíjense donde andamos”, dijo.



Al ser cuestionado por las presuntas irregularidades administrativas, Ramírez Villanueva mostró un documento que, según él, demuestra que está “limpio como una hostia”.



“No tengo tiempo de esas cosas porque esos medios son muy caros, y esto no es nada, seguido lo van a estar haciendo porque viene la fiesta grande”, respondió cuando se le preguntó quién supuestamente habría pagado la publicación en su contra.



Aseguró que todas las inconsistencias que han observado tanto el Órgano de Fiscalización del Estado como la Auditoría Superior de la Federación, han sido solventadas en su momento.



“Nunca le tiran a un árbol que no tenga frutos ni que tenga sombra”, respondió cuando se le preguntó por qué consideraba que se le atacaba y aseguró que el próximo 4 de junio ganará la elección.



Cuando se le cuestionó cómo financiará su campaña y si los amigos que dice lo apoyan para hacer las fiestas millonarias con las que celebra sus cumpleaños le aportarán para la contienda, indicó que eso se verá en su momento pero que lo importante “es que dios está a favor de nosotros y el pueblo”.



Indicó que por ley le entregrían 19 millones de pesos de dinero público para hacer campaña y consideró que con menos sería suficiente porque está impuesto a hacer campaña caminando y sudando.



“La campaña la va a hacer el pueblo porque el pueblo es quien ocupa el cambio (…) soy muy respetuoso pero no tengo contrincante”, indicó en referencia a sus adversarios.



Respecto a las formas que tuvo que entregar para respaldar su candidatura y que aún compulsa el Instituto Electoral del Estado de Nayarit con el padrón electoral, el edil de San Blas aseguró que entregó entre 50 mil y 60 mil, cuando el requisito legal establece que se deben colectar poco más de 16 mil rúbricas representativas de todos los distritos electorales de la entidad.



“Fue muy fácil, nosotros recolectamos las que se ocupaban como en 5 días y mucha gente se quedó con ganas de firmar”, indicó.