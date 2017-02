Suman 23 toneladas de medicamento caduco halladas en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y Tépoz, informó sobre la conclusión de las investigaciones que emprendió en el estado de Veracruz.



El resultado fue el hallazgo de 21 ampolletas del medicamento Avastin, indicado para tratar cáncer, que no se administraron en ningún paciente; 23.6 toneladas de fármacos caducos, genéricos y usados para diversas indicaciones terapéuticas; además, se verificó que en 2011 el gobierno de la entidad compró 70 mil pruebas rápidas para VIH con un costo de más de 9 millones de pesos y que no contaban con registro sanitario, de las cuales se pudieron asegurar 46 mil 984 pruebas, pero siguen sin aparecer 23 mil 16.



Luego de anunciar el lanzamiento de la Campaña de Educación y Divulgación sobre Suplementos Alimenticios, el funcionario Sánchez y Tépoz expresó que los hechos ocurridos en Veracruz, específicamente con las ampolletas de Avastin y los medicamentos caducos, “constituyen una irregularidad de gestión, una irregularidad en las compras de los medicamentos y será materia de investigación en el ámbito administrativo”.



En el tema de las pruebas de VIH, comentó que se emitió una alerta para todos los sistemas sanitarios del País para que en caso de localizarlas, se retiren.



Ante estos resultados, el comisionado expresó que la Secretaría de Salud y la dependencia a su cargo ya presentaron denuncias ante el Ministerio Público de la Federación para que se investigue y se realicen las sanciones necesarias y añadió que el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, no será castigado por no presentar pruebas sobre las acusaciones al gobierno de Javier Duarte.



“Aquí no hay culpas, hay una irregularidad que se cometió por el gobierno de Veracruz de esos años”, expresó. Con respecto al anuncio de la campaña sobre suplementos alimenticios, la Cofepris y la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios argumentaron que ésta tiene como objetivo brindar información a los consumidores, contribuir a consolidar la confianza y fomentar un mercado dinámico con las mejores prácticas y responsabilidad social.



Sánchez y Tépoz afirmó que la campaña permitirá a los consumidores contar con información precisa para el consumo de productos y el cuidado de la salud y refrendó el compromiso de la Cofepris para fortalecer las acciones de vigilancia sanitaria del mercado.



Informó también que en el periodo 2010-2017 han sido aseguradas más de 4 millones de piezas de los denominados "productos milagro" y se han aplicado multas por cerca de 40 millones de pesos. Sánchez y Tépoz refirió que se trabaja junto con la industria para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos que se comercializan. Dijo que el sistema Copy Advice ha permitido analizar más de 50 mil proyectos de publicidad de productos, para garantizar que la información que se brinda a la población sea la adecuada.



Por su parte, Octavio Moreno Escárcega, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios, señaló que esta industria ratifica su confianza en el País, en su capacidad productiva y en la calidad de la mano de obra calificada que distingue a los mexicanos.



“Por lo anterior, quiero anunciar que de aquí a 2020 las empresas de nuestra Asociación tienen previstas inversiones adicionales de más de 470 millones de pesos, lo que permitirá consolidar y expandir a nuestra industria, que tiene una fuerza laboral actual de más de 7 mil empleos directos, 3 mil 500 indirectos y más de 550 mil distribuidores”, destacó.



Dijo que la información y transparencia comercial son elementos fundamentales para tener un mercado sano y consumidores e industria fuertes, por lo que esta campaña permitirá definir un estándar de buenas prácticas que empodere al consumidor en su conocimiento de los productos y le asista en tomar decisiones para la compra de suplementos alimenticios.



Pablo Luengo, integrante de ANAISA y presidente del Comité de Publicidad, explicó que la campaña permitirá brindar información clara al consumidor de suplementos alimenticios, ya que en ocasiones ésta es inexistente o confusa.



Detalló que la campaña permitirá identificar, a través de videos difundidos en redes sociales y páginas de las empresas asociadas, ¿qué es un suplemento alimenticio?, ¿cómo elegir?, ¿qué ingredientes contiene? y ¿cómo diferenciar un suplemento de un producto milagro?