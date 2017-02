Reforma fiscal de EU amenaza a economía de México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La inminente reforma fiscal que busca impulsar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace insostenible mantener el Acuerdo de Certidumbre Tributaria en México y puede provocar que las empresas multinacionales se vayan del País, advirtieron fiscalistas.



Expertos consultados coincidieron en que las autoridades nacionales no sólo deben alistarse para enfrentar el nuevo entorno de la relación comercial entre ambos países, sino también preparar el terreno fiscal.



El abogado fiscalista de la firma internacional Procopio, Enrique Hernández, advirtió que si Estados Unidos baja la tasa de gravamen que se aplica a los corporativos a 20% tendrá efectos sobre México, que grava 37% contemplando 10% sobre dividendos a las empresas.



“Si no se revisa el esquema tributario mexicano para ese tipo de contribuyentes, pueden trasladar sus operaciones a Estados Unidos porque sus costos se les encarecerán en su propio país”, dijo el experto.



De acuerdo con los fiscalistas, el plan del presidente Donald Trump se da en un contexto donde México no tiene gran margen de maniobra en las finanzas públicas y sí la urgencia de ser más eficiente con el ejercicio del gasto público.