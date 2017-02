Entrega José Narro Robles facsimilar de la Constitución

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la representación del Presidente Enrique Peña Nieto , el secretario de Salud, José Narro Robles, entregó hoy al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, el Facsimilar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, como un símbolo de unión de los mexicanos, nuestra entidad y ejemplo de todo lo que nos articula como Nación.En la ceremonia que se realizó en el Palacio de Gobierno, el secretario Narro Robles afirmó que la Constitución representa la materialización del “pacto” que suscribió un grupo representativo de la sociedad, como conclusión de la Revolución Mexicana. Gesta que escenificó una de sus batallas más importantes con la toma de Zacatecas por parte de la División del Norte en junio de 1914.Puntualizó que la Carta Magna es el sustento para diseñar las instituciones que son fundamentales para la convivencia civilizada, sin embargo, aún existen deudas sociales que se deben saldar con urgencia, como la desigualdad “ofensiva” y los “dolorosos” niveles de pobreza que no son compatibles con el progreso verdadero.Estos problemas, agregó, son estructurales y de futuro, no coyunturales y tampoco del presente, y es el momento adecuado para reformular lo que sea necesario, tomar medidas y enfrentar los grandes desafíos para construir un futuro mejor.Pidió atreverse a pensar en grande, fijar objetivos de largo alcance, convocar a la unidad y no contribuir al encono o la división, porque nuestro País tiene la capacidad y los recursos para superar problemas actuales y ancestrales.Precisó que hoy México requiere mayor esfuerzo, por lo que hizo un llamado a responder con responsabilidad de cara al porvenir, en unidad y dejando de lado las divisiones inútiles.Hizo hincapié en que los mexicanos somos un pueblo con memoria y esperanza, que sabe soñar y concretar sus ideales y utopías, ciertos de nuestras riquezas naturales, culturales y humanas, de potencialidades y capacidad de labrar, sembrar y construir futuro.Finalmente, invitó a la población a honrar el pasado y prepararse para cambiar, avanzar y disfrutar del México que heredaron los Constituyentes de 1917.Recordó a los diputados constituyentes Julián Adame, Juan Aguirre Escobar, Andrés L. Arteaga, Samuel Castañón, Antonio Cervantes, Chairo Bayer y Adolfo Villaseñor, quienes escribieron parte de la historia de nuestro País.El facsimilar que entregó el secretario Narro Robles es una copia fiel de la Carta Magna que se encuentra resguardada en el Archivo General de la Nación y es otorgado a cada entidad federativa, en el marco de los festejos por el centenario de la Constitución.El facsimilar será depositado para su custodia y exhibición permanente en las Salas de Historia del Palacio de Gobierno de la capital zacatecana. Se trata de un recinto que hace 150 años albergó durante varios días al presidente Benito Juárez García y parte de su gabinete, donde despacharon diversos asuntos de la Nación.Al recibir la edición 32 del Facsimilar de la Constitución, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, afirmó que el espíritu constitucional de justicia social permanece vigente, y corresponde tanto al Estado como a la sociedad velar siempre que se mantengan esos equilibrios.Se refirió a la Constitución Política como la piedra angular de las relaciones sociales y de los equilibrios en nuestro País. Dejó claro que al resguardar la historia se protege nuestra identidad como parte de una nación, cuya vida política se estructura en torno a este documento.“En nuestra vida diaria podemos constatar la funcionalidad de la letra y la vigencia del articulado en la dinámica de nuestra sociedad, a través de la libertad de la que gozamos las y los mexicanos y del ejercicio de nuestros derechos y obligaciones”.Posteriormente, Narro Robles y Tello Cristerna hicieron una guardia de honor frente al Facsímil de la Constitución e inauguraron el archivo y biblioteca de la crónica del estado de zacatecas.El Archivo y Biblioteca de la Crónica de la entidades un acervo integrado por documentos manuscritos, fotografías antiguas, periódicos, revistas y libros que datan del siglo XVI al XXI, todos relacionados con la historia, el arte y el patrimonio cultural del estado.