AMLO no es tan horroroso, es honesto: Romo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El empresario Alfonso Romo Garza afirma que el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no es tan horroroso como se le quiere hacer ver, y que en esencia el tabasqueño es honesto y congruente.



En entrevista, el coordinador del proyecto de nación rumbo a las elecciones de 2018 adelanta que López Obrador va a encabezar un gobierno fuerte, pero no autoritario. “¿Qué queremos, un hombre fuerte o un hombre débil? No se va a dejar”, dice.



Romo Garza, quien se descarta para integrar el eventual gabinete del tabasqueño por los conflictos de intereses que tiene por sus negocios, explica que antes de apoyarlo pidió a su equipo analizarlo como si fueran a comprar un negocio.



Hoy es la cabeza del equipo de asesores que busca llevar a López Obrador a la candidatura de Morena en 2018, y afirma que sobre el ex jefe de Gobierno se ha intentado tejer una figura para desacreditarlo.



Destaca que es el mejor aspirante para la cita electoral de 2018, porque es el único que conoce “todos los Méxicos”, el país, sus rincones.



Sostiene que, contrariamente a la imagen que se ha buscado crear del tabasqueño, existe entre los empresarios un cambio “brutal” en la percepción que se tiene de él, y calcula que si antes 80% de la gente de negocios decía “qué horror”, hoy sólo es 20% el sector que todavía no se convence.



A la pregunta de si el ex jefe de Gobierno ya no es un peligro para México, afirma que nunca lo fue porque en la capital no hizo nada que pudiera darle fuerza a esa versión.



Niega el parecido que se le quiere dar con Hugo Chávez o con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dice que más bien se parece al colombiano Álvaro Uribe.



Dice verlo sumamente maduro y equilibrado. “Señala lo que no le gusta; algunas veces tendrá toda la razón, en otras, un poco menos, pero de eso a que esté levantando a México nunca lo he visto”.