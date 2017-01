Trump no es Terminator, es Negotiator: Carlos Slim

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El empresario mexicano, Carlos Slim, afirmó que el mejor muro fronterizo es "generar oportunidades de empleo" y cuestionó al presidente de EU, Donald Trump, por plantear "utopías regresivas" con sus políticas proteccionistas.



"La mejor barda son inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo en México", apuntó.



“Trump busca un regreso al pasado. Como diría un amigo, ‘utopías regresivas’ al pasado, a la exitosa sociedad industrial del pasado americano", señaló el hombre más rico de México.



Aseguró que México es el mejor socio de Estados Unidos y el más complementario.



Carlos Slim calificó al presidente de EU "un gran negociador" y dijo que todas sus ideas están expresadas en su libro "Crippled America: How to Make America Great Again" y en sus compromisos de campaña.



“Trump no es Terminator, es Negotiator”, dijo.