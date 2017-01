México no romperá relaciones con EU: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo, indicó que a pesar de que se canceló la reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo estadounidense, Donald Trump, México no va a romper relaciones con Estados Unidos ni se retirarán embajadores.Lo importante es que no se ha roto la comunicación y Estados Unidos está buscando otra fecha para el diálogo, “los dos equipos buscamos avanzar en las negociaciones”, dijo el titular de Economía, en entrevista con Carlos Loret de Mola, en “Despierta”.Guajardo negó que haya una guerra comercial y dijo que más que optimistas están confiados en el equipo del presidente Trump, donde hay gente muy seria.Indicó que es grave la crisis en tanto no se encuentre un mecanismo para resolverlo, pero se mantiene la comunicación y eso da posibilidades para lograr acuerdo, por lo que expresó su confianza de que ambos gobiernos podrán encontrar mecanismos para hacer avanzar en la relación bilateral.- ¿Nos están noqueando?, cuestionó el periodista“Este primer saque de bola les dejó una lección muy importante, no sé sí ganas o no, sólo puedes decir que ganaste cuando finalmente consigues un objetivo bueno para el pueblo de México donde a través del uso de la capacidad y de la estrategia logras cosas, porque finalmente si te quedas en la confrontación y en el enojo el corazón mexicano a veces goza por esas cosas, pero también en el enojo y la confrontación todos pierden y tenemos que lograr el balance entre el respeto y la dignidad de los mexicanos, pero al mismo tiempo una estrategia para que lo que hemos avanzando en estos años se conserve”.- ¿Primer round fue empate?- Yo te diría que un poquito más que empate porque es un round que nos da elementos para establecer, como hemos dicho siempre, pues que no estamos mancos.El presidente Donald Trump sostuvo que México se ha aprovechado de Estados Unidos, en particular en la relación comercial, y señaló que el gobierno mexicano ha dado poca ayuda en la frontera común.El presidente de Estados Unidos defendió su idea del muro en la frontera con México, pues, asegura, "los muros protegen. "Todo lo que tienen que hacer es preguntarle a Israel", dijo.“México se ha aprovechado de Estados Unidos durante demasiado tiempo. Los déficits comerciales son masivos y hay poca ayuda en la muy débil frontera, y eso debe cambiar, AHORA”, escribió Trump este viernes en su cuenta de Twitter.En respuesta, Ildefonso Guajardo hizo notar que China tiene un superávit comercial sobre Estados Unidos de 360 mil millones de dólares sin tener acuerdo de libre comercio con Washington."Es un mal conocimiento de la historia y de la realidad", dijo en alusión al hecho de que México ha jugado un papel significativo para evitar una crisis humanitaria de los inmigrantes centroamericanos a Estados Unidos.El titular de Economía señaló que México también podría decir que Estados Unidos es de poca ayuda para México por el flujo de armas y dinero.“Decir que nosotros somos de poca ayuda (...) lo mismo podríamos decir nosotros. ¿Cuándo hemos podido parar armas y dinero viniendo de allá?”.