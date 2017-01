EPN alista estrategia en defensa de México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En medio de las primeras negociaciones entre México y Estados Unidos, con miras a una nueva agenda bilateral, el presidente Enrique Peña Nieto canceló la visita que realizaría a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.El mandatario estadounidense reaccionó ayer jueves por la mañana a la posición que había fijado, la noche del miércoles, el Presidente de México en el sentido de que los mexicanos no pagarán por un muro que divida a las dos naciones y demandó respeto.Trump utilizó su cuenta personal de Twitter para advertir alrededor de las 07:55 horas: “Si México no está dispuesto a pagar por el muro, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión”.En punto de las 10:48 horas de ayer jueves, el Jefe del Estado mexicano informó, también por Twitter:“Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS (Presidente de Estados Unidos, por sus siglas en inglés)”, declaró.El mandatario ratificó su voluntad para trabajar con la Unión Americana. En un segundo mensaje señaló: “México reitera su voluntad de trabajar con Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.Durante el día hubo una intensa operación política que tuvo como centro logístico a la Residencia Oficial de Los Pinos. El Presidente estuvo en contacto con el canciller Luis Videgaray , informaron funcionarios de la Presidencia.Acordó una reunión con diputados y senadores para hoy al mediodía y para la noche un encuentro con los 32 mandatarios que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que preside Graco Ramírez.Sin confirmación oficial, trascendió que Peña Nieto recibió al líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa.El Presidente canceló una gira que realizaría hoy por Hidalgo, donde, en Huejutla, se reuniría con mujeres indígenas. Las actividades del mandatario iniciarían a las 09:00 horas y concluirían a las 15:00 horas.Alrededor de las 10:30 horas de este jueves, la Presidencia de la República había programado una conferencia con el vocero Eduardo Sánchez y funcionarios del IMSS y de la Secretaría de Hacienda para abordar el rembolso del ahorro de 3 millones de adultos mayores por un monto de 50 mil millones de pesos.Sin embargo, de último momento, el vocero presidencial no llegó, pues se tomaban una serie de decisiones en torno a la cancelación de la visita del presidente Peña Nieto a la Casa Blanca, programad para el 31 de enero.A consulta de EL UNIVERSAL, la casa presidencial estableció que el titular del Ejecutivo federal mantiene firme la decisión de consultar al Senado y a la Conago para determinar cualquier acción en torno a la relación de México con Estados Unidos.Se informó desde las primeras horas de este jueves que iniciaron las consultas tanto al Legislativo como a los mandatarios estatales.El miércoles por la noche, Peña Nieto fustigó la decisión de Trump para endurecer las acciones contra los migrantes y continuar la construcción de un muro en la frontera con México.Peña Nieto indicó que nuestra nación no cree en muros: “México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos”.En un mensaje emitido desde Los Pinos, el Presidente lamentó y reprobó la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de esta barrera que, indicó, “desde hace años, lejos de unirnos, nos divide”.Adelantó que los 50 Consulados de México en Estados Unidos se convertirán en “auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”. Ordenó a la Cancillería reforzar la protección a los connacionales.Congreso cierra filas. Los coordinadores parlamentarios de las cámaras de Diputados y Senadores se reunirán este viernes con Peña Nieto en Los Pinos para dialogar sobre las acciones a seguir con Estados Unidos.Este jueves, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja se declaró lista para participar en la definición de las líneas de acción y defensa de los legítimos intereses de los mexicanos donde quiera que éstos se encuentren, junto con la Presidencia de la República y el gobierno federal, en el marco de la colaboración entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal, velando por los intereses supremos de la nación.Por ello, todos los coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios de las ocho fracciones parlamentarias de San Lázaro, incluidos Morena y Movimiento Ciudadano , acudirán a un encuentro con el Presidente de la República, donde lo respaldarán frente a las acciones que ha decretado su homólogo de Estados Unidos.En el segundo aspecto del documento de seis puntos, los diputados expresaron su respaldo a las acciones que el Jefe del Estado mexicano para proteger el interés de los mexicanos y busque la unidad nacional, así como por haber cancelado su reunión con Trump el martes 31 de enero.