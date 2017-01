Al año se lava dinero en México por 50 mmd: experto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Se estima que al año se lava dinero en México por un monto de 50 mil millones de dólares, por lo que las áreas de inteligencia financiera son un factor importante para combatirlo, dijo Jorge Lara Rivera, consultor de la firma Buró de Seguridad y Legalidad Financiera.



Al dictar la conferencia “¿Cómo prevenir el lavado de dinero?”, el ex encargado de despacho de la Procuraduría General de la República dijo que las entidades financieras deben conocer bien a sus clientes y darle seguimiento a sus movimientos inusuales.



Acompañado por Gerardo Laveaga Rendón, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Lara Rivera dijo que el delito de “lavado” de dinero es muy complejo por lo que el fiscal debe tener bien claro el bien jurídico tutelado.



Ante los asistentes el especialista en el tema dijo que a nivel mundial se estima que el 5% del producto mundial se lava y se está “convirtiendo en un delito de moda” que tiene la característica de disfrazar y encubrir los activos.



Explicó que no se tienen cifras exactas del blanqueo de capitales; sin embargo, Hacienda estima cifras de cerca de 10 mil millones de dólares por año; la empresa Stratfor calcula uno 39 mil millones de dólares; mientras que las cifras de la PGR y procuradurías locales, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se estiman 50 mil millones de dólares.



“Para que se cometa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene que haber un delito previo, si no hay delito precedente no hay ‘lavado’ de dinero, puede ser fraude, peculado, cohecho, trata de personas”, comentó luego de puntualizar que es difícil desterrar ese delito en el país.



“El problema para combatir el ‘lavado’ de dinero empieza por el tipo penal. Los fiscales tienen el reto de acreditar con indicios y la argumentación juega un papel importante del fiscal”, explicó en el auditorio “Alfonso Quiroz Cuarón” del Inacipe.



Mencionó como ejemplo para entender la complejidad de perseguir el delito el tema de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se le podría no encontrar cuentas bancarias o vienen porque utilizan prestanombres o empresas para el “lavado”.



“Es muy fácil constituir una empresa para lavar dinero. Ahora el fiscal que va a perseguir un caso tiene que conocer perfectamente las estructuras corporativas, los que han prestado su nombre y por eso ahora el paquete legislativo viene acompañado con la responsabilidad penal a personas jurídicas”, agregó.