Muere alpinista y rescatan a 9 en Pico de Orizaba

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Nueve alpinistas han sido rescatados con vida desde el jueves en el Pico de Orizaba, el volcán más alto de México, de 5.675 metros. Uno más, de nacionalidad estadounidense, falleció.



José Luis Palma, coordinador regional de Protección Civil del estado de Puebla, indicó a The Associated Press que hubo varios incidentes porque la montaña estaba muy peligrosa porque el hielo está muy cristalizado y los alpinistas “no están teniendo las precauciones necesarias para escalar en ese hielo”.



Según Palma, la primera alerta se activó el jueves cuando dos ciudadanos estadounidenses pidieron ayuda tras accidentarse. Uno de ellos falleció pero el otro fue rescatado con contusiones.



Durante el fin de semana hubo nuevas alertas a las que respondieron tanto protección civil como equipos militares de emergencias.



El domingo por la tarde, la Marina mexicana informó en un comunicado que fueron alertados el sábado sobre ocho alpinistas _seis estadounidenses y dos mexicanos_ que sufrieron un accidente en el glaciar denominado “El Sarcófago”, cerca de la cima del Pico de Orizaba.



Pese a que fue enviado un helicóptero a la zona, el mal tiempo impidió la localización de los alpinistas, que finalmente fueron rescatados el domingo: dos por el equipo de la Marina y los otros seis por Protección Civil.



El coordinador de este departamento recomendó al resto de aficionados no subir al Pico de Orizaba en estos momentos debido al alto riesgo que conlleva.