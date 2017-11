Obligan a presuntos ladrones a caminar semidesnudos en Sinaloa

CULIACÁN(SUN)

Sobre el andador Colosio, en el desarrollo Urbano Tres Ríos de esta ciudad, dos jóvenes semidesnudos, con las manos atadas a la espalda y el rostro con cinta, fueron obligados a caminar con textos escritos en sus espaldas que los identifican como presuntos ladrones.



El hecho se sumó a otros tres casos similares, registrados en mes y medio, en los municipios de Culiacán, Elota y Navolato, donde presuntos delincuentes han sido obligados a deambular por las calles portando cartulinas que los tildan de "ratas".



La Policía Municipal de Culiacán fue notificada la tarde de este domingo que desconocidos bajaron de una camioneta a dos jóvenes, atados con las manos a la espalda, semidesnudos, con mensajes escritos en sus cuerpos de que "no volverán a robar".



Según los testimonios rendidos por transeúntes, los dos jóvenes lograron desatarse y caminaron por el andador Colosio y luego se internaron en la margen izquierda del río Humaya que cruza la ciudad, donde se lograron ocultar entre los árboles.



La Policía Municipal no logró localizarlos, pese a que se peinó toda la zona, del bulevard Diego Valadez, en el desarrollo Urbano Tres Ríos.



El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (no gubernamental), Leonel Aguirre Meza, dijo que estos casos que se repiten en varios puntos del estado tienen que ser investigados a fondo para conocer su origen.



Recordó que el pasado 11 de octubre, en pleno centro de la ciudad de Navolato, el joven Luis Enrique "N", atado de las manos y semidesnudo, fue obligado por hombres armados a caminar con una pancarta colgada a sus hombros con el texto de "Rata".



El luchador social externó que las autoridades policiacas revelaron no tener antecedentes delictivos del joven, el cual fue reportado horas antes por su familia como "levantado" por un grupo armado en la comunidad del Bolsón, en Navolato.



Hace diez días, en el municipio de Elota, se divulgaron fotos en redes sociales de dos jóvenes que fueron obligados a caminar vestidos únicamente con short y tenis, los cuales portaban en sus cuerpos cartulinas, en color verde, "por robar motos" y "ratas".



La Policía Municipal de Elota no levantó ningún reporte del hecho que tuvo lugar en la Cruz, puesto que no localizó a las presuntas víctimas.



En otro de los casos, la Policía Municipal de Culiacán dio a conocer que en el boulevard Constitución, en la colonia Miguel Alemán, fue localizado tirado un joven semidesnudo, con una pequeña cartulina, con el texto de "rata".