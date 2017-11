Ya se terminó el Frente, no duró nada, dice AMLO

información relacionada AMLO se registrará como precandidato a la Presidencia el 12 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) se dividió a causa de la candidatura presidencial. "Ya se terminó el frente, no duró nada", aseguró.



De gira por Michoacán, el líder partidista dijo a medios de comunicación que el Frente tiene muchos problemas y se dividieron, por un lado está el PRD con Miguel Ángel Mancera, y por el otro lado, quedó el PAN con Ricardo Anaya.



Aclaró que en caso de dividirse la coalición, Morena no aceptará al PRD en alianza toda vez que ya los acuerdos están hechos y la alianza de 2018 es con ciudadanos de todos los partidos.



"Ya nosotros hicimos los acuerdos, solo tenemos alianza con ciudadanos de todos los partidos, hay mucha gente del PRD que se sigue uniendo a Morena y son bienvenidos muchos”, dijo.



Por otro lado, López Obrador adelantó que la candidatura del PRI la definirá el presidente Enrique Peña Nieto por dedazo.



“Además el dedazo, el tapado, la imposición de candidatos, todo eso está muy condenado por la gente, por los ciudadanos y el pueblo está pendiente de todos esos procesos, no es fácil engañar, vamos a engañar con una convocatoria y luego un grupo va a decidir, en el caso del PRI es un hecho que va a decidir Peña, sin duda”, expuso.