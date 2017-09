Roberto Borge se declara en huelga de hambre

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se declaró en huelga de hambre desde el viernes pasado, luego de ser trasladado de la cárcel de "El Renacer", a la prisión localizada en las instalaciones de la Policía Nacional, en Panamá, ante la presunción de que fraguaba su fuga.



El abogado Carlos Carrillo, quien lleva su defensa en aquel país, confirmó la huelga de hambre iniciada por el ex mandatario e informó que fue promovido ayer un hábeas corpus de tipo correctivo para que le sea garantizada la atención médica que se le ha negado, pese a que Borge Angulo padece de tres males crónicos y al dictamen del Instituto de Medicina de Panamá, que determinó que su estado de salud debe ser evaluado por especialistas.



"Efectivamente el señor Borge inició una huelga de hambre el viernes pasado, por la flagrante violación a sus derechos humanos, en primer lugar, porque sin más pruebas que aparentes suposiciones de un guardia, se le acusó falsamente de pretender fugarse, razón por la cual se determinó su traslado a otra cárcel", dijo Carrillo.



El jueves pasado, durante el desarrollo de una audiencia en la que la defensa del ex mandatario pretendía obtener su libertad provisional, en tanto se concretara la extradición, se presentó un informe del comisionado de la Policía Nacional, Alonso Vela Pino, que advertía sobre las presuntas intenciones de Borge para escapar de "El Renacer", por lo cual se ordenó su traslado a otra prisión.

"Entonces de jueves a viernes lo llevaron de una cárcel a otra, que se ubica dentro de las instalaciones de la Policía Nacional.



Es una cárcel transitoria, en la que él no debería estar, en donde le restringen el tiempo y número de visitas; sólo son 45 minutos y una persona al día. Por eso es que él se declaró en huelga de hambre", detalló el abogado.



La segunda violación a los derechos humanos de Borge –señalada por su defensa- es la carencia de atención médica especializada.



Carrillo narró que el ex gobernador -acusado de operaciones con dinero de procedencia ilícita, peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder- tuvo una crisis renal y hasta hoy, no ha sido atendido, ni evaluado, más que de manera superficial.



"El viernes él (Borge) fue visitado por un miembro del consulado mexicano a quien comunicó toda esta serie de arbitrariedades, que para mí, de verdad, son una vergüenza", señaló.



"El señor fue prácticamente sacado del sistema penitenciario, para meterlo a una cárcel que no cumple con las mínimas condiciones de respeto a los derechos humanos", sostuvo.



Este traslado, repito, se decidió sin evidencia alguna que probara que intentaba fugarse, porque lleva cuatro meses preso sin dar problemas", subrayó.



El tercer agravio que reclama la defensa del ex ejecutivo estatal quintanarroense, es la violación a su privacidad, pues sus conversaciones son videograbadas y se le toman fotos dentro de la prisión.



"Esto es inadmisible. Ayer que estuve con él, nos grabaron con cámara de video y con grabadoras de voz. Sin duda es ilegal. Luego en el penal le tomaron fotos dos veces, en el área donde recibía visitas y fotografiaron el libro de registro de visitas.



"Déjeme decirle que para entrar a El Renacer, nos quitan los celulares, entonces esas fotos necesariamente las tuvo que tomar un policía", sostuvo.



Cuestionado sobre las razones para ofrecer ese trato al ex gobernante mexicano, Carrillo respondió que se intenta forzarlo a desistirse de combatir jurídicamente su extradición, a fin de que lo acepte voluntariamente.



El lunes próximo vence el plazo para que la defensa presente un incidente de objete la extradición, aprobada ya por el Ministerio de Relaciones Exteriores la semana pasada. "Hasta hoy, le digo que el señor Borge nos ha pedido agotar todas las instancias para no ser extraditado, lo que significa que el lunes presentaremos un incidente de objeciones", indicó.



Lo que ocurrirá entonces, es que la Corte de Justicia panameña habrá de fijar, en cinco días, la fecha de una audiencia, y serán tres magistrados de la Sala Segunda de lo Penal, quienes sometan a votación si procede o no la extradición, a partir de los argumentos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la fiscalía y los fundamentos de la defensa de Roberto Borge.



"Si avalan la extradición, será el Ministerio quien determine cuándo será trasladado a México, pero si niegan la extradición, el señor Borge quedaría en libertad y sólo tendría que arreglar su situación migratoria en Panamá", explicó el abogado, quien añadió que el ex gobernador se encuentra "deteriorado físicamente, pero mentalmente orientado".