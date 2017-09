Pernoctan cientos en albergues

TIJUANA, Baja California(GH)

Son cientos de familias las que se quedaron sin hogar tras el sismo en la Ciudad de México, por lo que para muchos de ellos, un albergue será su casa durante los próximos meses hasta que su situación se resuelva.



Algunas otras personas se están quedando afuera de sus viviendas o hacen guardias con los vecinos para que no les roben las pocas pertenencias que les quedaron.



Residentes de la delegación Benito Juárez, una de las más afectadas por el temblor del pasado martes 19 de septiembre, podrán permanecer de forma indefinida en el albergue que abrió el Gobierno de la Ciudad de México para apoyar a los afectados.



Dicho sitio fue habilitado desde la tarde del 19 de septiembre en la misma delegación con una capacidad de 800 personas.



En el lugar que era utilizado como gimnasio las personas podrán pernoctar, utilizar el servicio de regaderas, recibir desayuno, comida y cena, e incluso cuenta con un área para mascotas.



Asimismo cuenta con servicio médico y sicológico para todas las personas que lo requieran.



Diariamente reciben alrededor de 250, aunque han llegado a tener hasta 500 personas por noche, declaró el encargado del albergue, Antonio Ferraris.



“La principal atención se la estamos dando a todas aquellas personas que perdieron su inmueble, que fueron desalojados por riesgo de colapso o que están esperando la certificación de las autoridades para que puedan a regresar a sus hogares”, dijo.



Solicitan a la población la donación de literas tubulares, toallas limpias, ropa de cama, calzado, sábanas, almohadas y colchas.



“Estamos en la idea de estar abiertos hasta que el ciudadano tenga un techo a dónde vivir, nuestro albergue es permanente hasta que no cambie la situación de nuestros vecinos”, señaló.



No están conformes



Algunas personas dentro del albergue no están de acuerdo en la forma en la que manejan el lugar, tal es el caso de José “N”, quien aseguró que la delegación les ha racionado la comida, por lo que les gustaría que fueran mas flexibles con el alimento y artículos de higiene personal.



“Yo estoy desde el martes que ocurrió el sismo, en mi casa se derrumbó una pared y pues me robaron todo, yo venía saliendo de trabajar y llego y no encuentro nada”, dijo.



Aseguró que se vive una sicosis en el lugar debido a que mucha gente tiene miedo de un nuevo sismo o alguna réplica, le ha tocado ver a personas que se levantan gritando en la noche.



“Lo único bueno que ha hecho el Gobierno es prestar las instalaciones para poderse quedar, pero la comida por lo menos yo no he visto a un funcionario que diga ‘yo hice este paquete de sándwiches, cómetelos’, la ayuda que hemos recibido es de los ciudadanos”, puntualizó.