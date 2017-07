Fepade informa a Eva Cadena sobre sus investigaciones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó a Eva Cadena de todas las investigaciones que tiene abiertas en su contra.



Por ello el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal sobreseyó en el juicio la protección solicitada por la ex candidata de Las Choapas, Veracruz, contra la omisión que acusó por parte de la Fepade a informarle sobre las investigaciones en las que tenga carácter de imputada.



El pasado 13 de julio la Fepade informó al juez en el expediente de amparo 494/2017 que el 12 de mayo de 2017 emitió el oficio número 960/FEPADE/2017 en el que dio respuesta al requerimiento de Eva Felicitas Cadena Sandoval.



Por ello, mediante sentencia publicada hoy, el juez negó el amparo solicitado por la también conocida como La Recaudadora de Morena contra el silencio de la Procuraduría General de la República (PGR).



Se dio a conocer la existencia de diversos videos en los que se observa a Cadena Sandoval recibiendo dinero en efectivo supuestamente para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.



Esta es la segunda ocasión que un juez de amparo considera que la Fepade no violentó las garantías individuales de Eva Cadena, pues en otro juicio promovido por la ex candidata morenista para que la dependencia no difunda información sobre la investigación seguida en su contra por la probable comisión de un delito electoral, la juez del caso determinó inexistentes sus afirmaciones e indicó que la Fiscalía ha respetado sus derechos.