Profeco y Cofepris aseguran 850 piezas de productos milagro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguraron 830 piezas de frascos de productos para bajar de peso en cinco entidades del país.



Las marcas de dicha mercancía que no cuentan con las especificaciones sanitarias y normas que se exigen son:



-Belim, té a base de hojas de alcachofa



- Burner Fit, cúrcuma con pimienta negra alta absorción



- Neo Alcachofa



- DI1-ET 2 en 1 y ENVY



"Los productos retirados del mercado contenían ingredientes prohibidos, así como imágenes y leyendas alusivas a la promesa de bajar de peso, además de que carecían de etiquetas con información en español", explicaron las instancias en un comunicado.



En un operativo conjunto, supervisores de la Profeco como la Cofepris recorrieron diversos establecimientos en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, se suspendieron actividades en cinco establecimientos donde encontraron productos que sin cumplir con la reglamentación y normatividad vigentes prometían bajar de peso.



Los nombres de los cinco establecimientos en donde se suspendieron actividades fueron: Nutrigreen, Más Natural Salud y Bienestar, Centro Naturista y Farmacia Adriana, Necessary Organic y TV Shop.



Estos operativos coordinados entre ambas instituciones se mantendrán de forma aleatoria en diferentes entidades del país para retirar del mercado este tipo de productos que no cumplen con las normas oficiales vigentes y constituyen un peligro para quienes las consumen.



Las denuncias sobre productos irregulares pueden ser atendidas por la Cofepris al teléfono 01800-00335050 y el correo electrónico: contactociudadano@cofepris.gob.mx, y en la Profeco a través del Teléfono del Consumidor 55688722 en la Ciudad de México y zona metropolitana, y el 01800-4688722 sin costo desde el resto del País.