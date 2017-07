Rastrean compras de Duarte en EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, también es investigado en Estados Unidos por la compra de un yate, un condominio y tiempos compartidos en el hotel St. Regis de Nueva York, uno de los más lujosos de esa ciudad.



Según la carpeta de investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Departamento de Justicia, seguir la pista que llevó al nombre del ex mandatario a Nueva York surgió de la declaración de Alfonso Ortega, quien indicó que en 2012 recibió la orden de comprar tiempos compartidos en el hotel y la adquisición de un condominio en esa ciudad, a través de las empresas Siamens y Helecho.



Con ello Duarte pretendía dejar el condominio como patrimonio para sus hijos y su esposa Karime Macías Tubilla, a quien también consintió con la compra de unos aretes de 40 mil dólares y un anillo para celebrar su aniversario de bodas, con un costo de 185 mil dólares.



Según Ortega López, el pago de las joyas se efectuó mediante cuentas bancarias a nombre de Moisés, en la joyería Berger de Polanco, en la Ciudad de México.



Derivado de estas declaraciones, el dato de prueba número 42 ofrecido por la procuraduría durante la audiencia de vinculación a proceso celebrada el sábado pasado en el Reclusorio Norte, consta del oficio número DGPI/760/2017 emitido con fecha 22 de marzo de 2017 por parte de la Unidad de Asuntos Internacionales de la dependencia.



En el oficio, la PGR solicita información al gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, sobre la compra por parte de Helecho Inc, empresa creada por orden de Duarte de Ochoa, de tiempos compartidos y un condominio en el Hotel St. Regis de Nueva York, perteneciente al conglomerado Starwood, cuyos hoteles cuentan con certificación a nivel mundial por la calidad y el lujo de los mismos.



Ortega refirió que por órdenes del ex mandatario y de Moisés Mansur creó más de 10 empresas para comprar e invertir en inmuebles en Miami y Nueva York.



Entre estas operaciones se incluye la adquisición de tiempos compartidos en el exclusivo hotel ubicado en la calle 55 Este, esquina con la Quinta Avenida de la ciudad de Manhattan.



Se constató que el lujoso hotel, que fue escenario de una de las secuelas del filme El Padrino, tiene habitaciones cuyos precios oscilan entre 13 mil pesos y 16 mil pesos la noche, que no incluyen servicios adicionales como comidas o transporte.



El oficio de la Unidad de Asuntos Internacionales de la PGR también requiere información sobre la adquisición de un yate italiano con valor de 790 mil dólares, cuya compra, según lo dicho por Ortega, fue pactada por Juan José Janeiro Rodríguez.



El yate fue nombrado Candelaria, puesto que para la celebración del Día de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz, Duarte de Ochoa refirió a Ortega que debía tener una embarcación “a la altura de su investidura”.



Según la PGR, los recursos desviados por la red de Javier Duarte servían para fondear diversas empresas, entre las que se encuentran las de Moisés Mansur.



La investigación que se sigue en Estados Unidos se suma a la iniciada en Suiza, por la triangulación de recursos en empresas fantasma.



Durante la integración de la carpeta de investigación, la procuraduría detectó que la empresa de las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, Brades, recibía depósitos de dinero directamente de la Secretaría de Educación de Veracruz.



Señala que con esos depósitos, Brades transfirió 253 millones 300 mil 963 pesos por la compra de parcelas ejidales en Campeche a las cuentas bancarias en Suiza que están a nombre de Mansur.



Es por esto que en abril pasado la PGR solicitó la ayuda de la Confederación Helvética, a fin de conocer los detalles de esas cuentas.



Derivado de esas pesquisas fueron hallados indicios de que Duarte también tiene bienes y cuentas bancarias a su nombre en ese país, por lo que el pasado 17 de julio la PGR solicitó nuevamente asistencia jurídica al gobierno suizo para investigar la existencia de los mismos y sus detalles.