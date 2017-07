Graco sabía de riesgos en Paso Exprés: Protección Civil

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Gobierno de Graco Ramírez fue alertado en tres distintas ocasiones y desde hace casi cuatro meses por el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, para que estableciera medidas preventivas e inmediatas durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales de este año y así evitar accidentes como el socavón ocurrido el pasado 12 de julio en el Paso Exprés de Cuernavaca.



A través de distintos oficios, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Gobernación, informó el 22 de marzo, el 18 de abril y el 15 de mayo que con el fin de promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística que permitieran prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad se le informó al gobierno de Morelos que estableciera las medidas preventivas.



“Se instó al gobierno del estado de Morelos a establecer medidas preventivas inmediatas durante la actual temporada de lluvias y ciclones 2017, y se le requirió para que nos enviara un ejemplar del “Programa Especial de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Huracanes 2017”, con el propósito de mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre”, describe en la tercera página del documento.



En este documento de cuatro páginas, Puente Espinosa detalló que de los tres distintos oficios enviados al gobierno estatal de ninguno hubo respuesta alguna.



“Esta Coordinación Nacional de Protección Civil, sus direcciones generales adscritas, así como su Centro Nacional de Prevención de Desastres, no tienen dentro de sus atribuciones alguna vinculada a intervenir respecto a problemáticas presentadas en la construcción de infraestructura, como es el caso del denominado “Libramiento Paso Exprés Tlahuica”, describe en el documento.



“En consecuencia, le corresponde a la entidad y al municipio, la responsabilidad directa e inmediata de ejecutar las medidas de protección civil y por ende, las de prevención y las emergencias, por ser los órganos investidos de facultades de decisión y ejecución del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos, de conformidad con la legislación general de referencia”, describió.



“Asimismo y de conformidad con la información dada a conocer a los medios de comunicación, esa Dirección General de Protección Civil del Estado de Morelos, ya tenía conocimiento del riesgo inminente que exigía la realización de acciones inmediatas en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produjeran los efectos adversos sobre un agente afectable. En consecuencia se debieron haber aplicado alguna (s) de las medidas de seguridad preventivas en el artículo 75 de la Ley General de Protección Civil”.



Como la identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo, control de rutas de evacuación y acceso a la zonas afectadas, acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y atención en refugios temporales, el aislamiento temporal, parcial o total del área afectada, así como la suspensión de trabajos, actividades y servicios.



Responde PC de Morelos



En respuesta a lo señalado por la CNPC sobre el incumplimiento de la información, el coordinador estatal de Protección Civil, el coordinador estatal de Protección Civil, Francisco Bermúdez, afirmó que ellos entregaron en tiempo y forma los decálogos de acciones preventivas, pero acusó que con el programa especial sólo 19 de 33 municipios dieron la información “y no podíamos entregar información incompleta”.



El coordinador de Protección Civil dijo que buscaron el apoyo de la CNPC para establecer acciones encaminadas a mitigar el riesgo que significa el socavón del Paso Exprés para la población, pero su respuesta fue diferente al objetivo de los oficios, expresó.



“Lejos de coordinar esfuerzos para tender puentes de prevención en la zona del hundimiento carretero, la CNPC prácticamente rechazó la petición de apoyo e informó que dio vista a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para intervenir en la solución de su demanda”, afirmó Bermúdez.



El lunes el gobierno del estado y el municipio de Cuernavaca exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), asumir su responsabilidad en la remediación de la barranca Santo Cristo, por cuyo cauce atraviesa el tubo de drenaje colapsado y, presuntamente, causante del socavón en el Paso Exprés.



Estira Graco la mano



Al medio día de ayer, el gobierno de Morelos expresó su disposición de trabajar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para solucionar de fondo y definitiva al drenaje de la barranca Santa Cruz que cruza el Paso Exprés.



De esta manera el gobernador Graco Ramírez convocó a la dependencia federal a colaborar en la atención de las fallas detectadas por Protección Civil y la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) de Morelos, a fin de garantizar la seguridad y protección de los usuarios del Paso Exprés y de las familias que residen a lo largo de esta importante vía de comunicación.



La coordinación de trabajo entre el gobierno estatal y la SCT fue acordado por el gobernador Graco Ramírez y el delegado de la Secretaría de Gobernación, Juan Molina Arévalo, así como el director de Cuenca Balsas de la Conagua, Víctor Hugo Iglesias Pérez; mientras que el director del Centro SCT Morelos, Héctor Armando Castañeda Molina, se disculpó por no poder asistir.



El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, explicó que en la reunión, el gobierno de Morelos hizo un planteamiento para ampliar la capacidad del drenaje que se instala y canalizar las aguas que ahí cruzan para reducir riesgos, tanto de inundaciones a los vecinos como de afectación al Paso Express.