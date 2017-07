Segob ve acto de odio en ataque a Episcopado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ataque en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) es un “mensaje de odio”, pero no una acción generalizada en contra de la Iglesia católica, afirmó Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob).



“Además de reconocer lo lamentable del hecho, hasta donde yo recuerdo, es el primer ataque a una institución colegiada, como es la CEM, el organismo que agrupa a todos los obispos del País.



“Afortunadamente no hubo más que daños materiales, sí hay ahí un mensaje de odio a una institución que el gobierno de la República y particularmente la Secretaría de Gobernación tiene todo nuestro reconocimiento, no sólo de carácter jurídico, sino también en cuanto al valor histórico y al papel que desempeña en una nación como México”, dijo Roque Villanueva.



En entrevista, el subsecretario informó que entabló contacto con el secretario general de la CEM, Alfonso Miranda, quien aún consternado le explicó que la noche del lunes un cardenal llegó a dormir a la sede episcopal y a la 1:50 horas ocurrió el estallido en la puerta.



Ofreció, dijo Roque Villanueva, que expertos de la Policía Federal —en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México— colaboren en las investigaciones para dar con los responsables, porque la protección de la sede de la CEM es responsabilidad de la policía capitalina.



—¿Tienen ustedes alguna idea sobre quiénes pueden ser los autores de este ataque a la CEM?



—No, en este momento no tenemos absolutamente ningún elemento y no quisiéramos especular.



—¿Ve usted alguna oleada contra la Iglesia católica y sus representantes?



—Hay al menos 18 casos en este sexenio de sacerdotes secuestrados o asesinados... No, yo creo que lamentablemente la necesidad que tiene el sacerdote de estar muy cerca de elementos de conflicto, porque ellos están a veces en comunidades aisladas o están en barrios de complejidad en cuanto a la posibilidad de delincuencia, es lo que los ha hecho un poquito susceptibles de este tipo de eventos, pero no veo que sea una acción orquestada ni que haya en sí una deliberada acción o conjunto de acciones en contra de la Iglesia católica.



—Sería lamentable...



—Sí, sería lamentable y por supuesto que la autoridad federal estaría más que dispuesta a investigar, pero no hemos encontrado una concatenación que nos permita prefigurar que es algo en contra de la Iglesia católica.



El subsecretario precisó que, con apego a la ley y a la Constitución, la relación del Estado con la Iglesia católica así como con las cristiano evangélicas se encuentra en buen momento, “tenemos muchos elementos de coordinación y de coincidencia en cuanto a valores, acciones y al papel de las asociaciones religiosas de tal suerte que es satisfactoria esa relación”.