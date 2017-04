Antonio Tarín, acusado de peculado, solicita pedir protesta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Cámara de Diputados recibió por segunda ocasión, la solicitud de protesta del priista Antonio Enrique Tarín García, a quien se le fue negado el pasado 28 de marzo, por tener en su contra una orden de aprehensión por el delito de peculado de parte de la Fiscalía de Chihuahua.



En un documento de cinco páginas, quien fuera director de Adquisiciones de Chihuahua, en la administración del ex gobernador priista César Duarte en la entidad, pidió a la Mesa Directiva se le tomara protesta esta semana, dado que el periodo ordinario está por concluir el 30 de abril.



En el texto, Tarín García explica que debido a que cuenta con un amparo, puede hacer uso de sus derechos político electorales, toda vez que no es “prófugo de la justicia”.



Asimismo, informó a la Mesa Directiva que ya solicitó a la Fiscalía General de dicha entidad, le informe de algún procedimiento penal en su contra, pero que hasta ahora no tiene respuesta.