Sin Tlcan, EU no podría competir con Asia y Europa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De gira por el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, aseguró que Estados Unidos no se atrevería a acabar con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Tlcan), toda vez que sin éste el mercado estadounidense no podría competir con Asia y Europa.



"Si no hay tratado no podrían ellos competir ni con Asia ni Europa y aumentarían los precios de los vehículos para el estadounidense y todo lo que ellos consumen.



"Por eso no creo que se atrevan a cometer semejante barbaridad, pero si lo hiciera no pasaría nada porque va a haber un gobierno en México que va a impulsar el crecimiento y va a haber empleo y se va a fortalecer el mercado interno", dijo.



En entrevista tras un mitin de la candidata de Morena al gobierno mexiquense, Delfina Gómez, el líder nacional de Morena expresó que México no debe estar bajo la presión de ningún gobierno extranjero.



Pidió al presidente Enrique Peña Nieto que hable "porque lo cayó (Donald) Trump, no abre la boca para nada, da la impresión de que lo tiene chantajeado".



Ejemplificó que exportar de México autopartes para la industria automotriz a Estados Unidos cuestan cinco mil dólares menos para el consumidor estadounidense.