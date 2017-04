Expulsarán a Moreira del PRI

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El PRI formalizará esta noche la expulsión del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, de las filas de ese instituto político, reporta Reforma En estos momentos, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria está sesionando para oficializar la pérdida de militancia del ex dirigente nacional del tricolor, dice el diario.Moreira ha sido acusado de dejar una deuda que asciende a 34 mil millones de pesos en Coahuila y aunque se le investigó, las autoridades en México lo absolvieron en noviembre de 2012 en el gobierno de Felipe Calderón por falta de pruebas.Recientemente, Calderón sostuvo que el ex gobernador y al menos cinco de sus ex funcionarios de alto nivel, además de policías locales, fueron investigados o consignados por falsificación de documentos, corrupción, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, que incluyó dar protección a los Zetas y recibir pagos por ello.