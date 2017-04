Niega INE medidas cautelares pedidas por Morena en caso Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó medidas cautelares solicitadas por Morena para detener la supuesta aplicación de “lineamientos de comunicación” del Partido Acción Nacional (PAN) para difundir que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, habría dado recursos a Andrés Manuel López Obrador.



No se acreditó que el documento denunciado fuera emitido por el PAN, y éste ya se deslindó de esos supuestos lineamientos, concluyeron los consejeros.



Al resolver este miércoles por la mañana el caso, los consejeros advirtieron la omisión de la Oficialía Electoral del INE en realizar labores de certificación de ligas de Internet denunciadas por Morena, lo que le fue solicitado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto para realizar su investigación.





El supuesto oficio denunciado fue emitido el 17 de abril, en que comenzó a difundirse en redes sociales, en tanto que la denuncia fue presentada por Morena el 21 de abril, hace seis días, y su resolución hasta hoy, por lo que no hubo rapidez.



Al explicar sobre la omisión de la Oficialía, Carlos Ferrer, titular de la UTCE, informó que solicitó la certificación, “y ayer al no contar con información determinamos llevar a cabo la investigación e impedir que pasara más tiempo”.



El consejero presidente de la Comisión, José Roberto Ruiz Saldaña, advirtió que todos los funcionarios electorales están obligados a cumplir los requerimientos que se le hagan e incluso recordó que no hacerlo es delito electoral.



Hasta ahora los partidos no han recurrido a ese tipo de denuncia de incumplimiento pero –dijo a los funcionarios electorales señalados—si lo hacen en el futuro luego “no quisiera que anduvieran victimizándose”.



“Cuando un área debe de emitir documentación, requerimientos en ejercicio de su función está obligada a hacerlo y a cumplir”, advirtió, pues “puede haber efectos nocivos” de incurrir en esas conductas.



“Es delicado que un área interna no de respuesta a un requerimiento” dejó en evidencia también la consejera Beatriz Zavala.



De acuerdo a la queja de Morena el discurso y línea estratégica de comunicación del PAN es asegurar que ese partido recibió dinero de Duarte, lo cual constituye una calumnia que “podría tener impacto en los procesos electorales locales en curso”.



Los consejeros determinaron que no se acreditó que tal documento haya sido emitido por el partido denunciado, el PAN, pues aunque este partido acreditó tener folios similares al documento señalado por Morena, el contenido no contiene los lineamientos denunciados.



Al no comprobarse que el PAN sea el autor del documento denunciado, y resolverse –por dos votos a uno- que las redes sociales son espacios virtuales de plena libertad la mayoría de los consejeros determinaron no procedentes las cautelares solicitadas por Morena.



--Analizan tuits panistas



También se analizaron mensajes de Twitter de Ricardo Anaya, líder nacional del PAN y de Josefina Vázquez Mota, del 17 al 20 de abril, en los que se exige a Morena aclarar su presunta relación con Duarte por la supuesta recepción de recursos.



La consejera Adriana Favela expuso que hacer este señalamiento es parte de un debate público previo y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ha determinado que participar en temas del debate público firma parte del ejercicio de libre expresión.



“Si imputaran de un delito sería calumnia, pero no es el caso”.



Incluso respecto a que Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena recibió dinero o no de Duarte hay réplica de éste, es parte del debate.



El consejero Ruiz Saldaña expuso que algunos mensajes en Twitter si podrían considerarse calumniosos, pues “atribuir la recepción de dinero” sería imputación de un delito electoral, recordó al separarse del criterio de que los espacios de redes sociales sean de plena libertad.