México espera que renegociación del Tlcan se inicie en agosto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

México espera que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que incluye a Estados Unidos y a Canadá, comience a fines de agosto y que se extienda por un período de seis meses, dijo el miércoles a Reuters el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



El funcionario afirmó que el cronograma de las conversaciones era ajustado, considerando que el trabajo preliminar a las negociaciones debe pasar por el Congreso de Estados Unidos y que hay elecciones previstas en ambos países en 2018.



"Creo que (el comienzo de las negociaciones) probablemente se producirá a fines de agosto", dijo Guajardo en entrevista con Reuters durante una visita a Londres.



"Deben estar listas para la primavera (boreal) del 2018 a más tardar. De otro modo, no podemos permitirnos la incertidumbre sobre la incertidumbre", añadió.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con retirarse del Tlcan, que impulsa buena parte de las exportaciones mexicanas, si el acuerdo comercial no puede ser renegociado para beneficiar más a su país.



Guajardo dijo que los países firmantes del tratado tendrán que dejar en claro públicamente las áreas del Tlcan que estarán sujetas a la renegociación, y agregó que México no quiere discutir un aumento de tarifas ni un sistema de cuotas de exportación más estricto.



"Debemos hacer un esfuerzo por enviar un mensaje muy claro a los mercados respecto a lo que va a tratarse en esta renegociación", dijo Guajardo.



El secretario mexicano agregó que la estabilidad de los mercados era importante, a fin de que no generaran una presión adicional a ningún bando en las discusiones.



TENSIONES EN COMERCIO



Las tensiones por el comercio regional se elevaron esta semana cuando el Gobierno de Trump anunció el lunes un aumento al 20 por ciento en el arancel sobre la madera blanca de Canadá, en respuesta por lo que considera como restricciones injustas sobre los envíos estadounidenses de lácteos.



Aunque el asunto no está directamente relacionado con el Tlcan, podría definir la atmósfera que prevalecerá en las negociaciones comerciales, sostuvo Guajardo.



El funcionario también confirmó que México está evaluando la opción de imponer tarifas en respuesta a Estados Unidos, después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) falló el martes a su favor en una añeja disputa sobre el etiquetado de atún.



"Lo que generalmente haces, lo que hemos hecho en otros casos, como en el transporte, es comenzar a revisar las importaciones que son más sensibles a nivel político", aseveró.



En cuanto a las negociaciones comerciales entre México y la Unión Europea, Guajardo dijo que espera que los representantes del bloque viajen al país en mayo y que el Gobierno buscará acelerar el proceso.



"Intentaremos que el proceso político avance más rápido y esperamos terminar estas negociaciones para fines de este año", aseveró. México desea "realmente elevar el nivel de ambición" para obtener un mejor acceso a los servicios y los mercados agrícolas del bloque europeo, sostuvo Guajardo.