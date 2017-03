PVEM propone segunda vuelta electoral en las presidenciales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La bancada del Partido Verde Ecologista (PVEM) en la Cámara de Diputados propuso establecer la segunda vuelta electoral en comicios presidenciales, así como los gobiernos de coalición en el ámbito federal.



El vicecoordinador del PVEM, Javier Herrera Borunda, aseguró que México está en el momento óptimo para una reforma política de gran calado, a fin de evitar el enojo social, al estancamiento nacional, al inmovilismo político y por ende a la ingobernabilidad, debido a que la sociedad no se siente representada por la clase política.



Explicó que actualmente en el país, el que gana la elección lo hace con un tercio de la votación, lo que deduce que la mayoría no voto por su proyecto y por eso, desde un principio el proyecto de nación del ganador tiene que remar contra corriente.



Por lo anterior, Herrera Borunda destacó que la iniciativa propone que para ser electo Presidente de la República sea con más del 50% de la votación, pero que en supuesto de que ningún candidato obtenga el porcentaje señalado, el candidato con mayor número de votos deberá informar por escrito al INE si opta por establecer un gobierno de coalición o por la segunda vuelta electoral.



“Un gobierno de coalición deberá ser integrado con los partidos políticos que representen más del 50 por ciento de la integración de la Cámara de Diputados, que este por iniciar su periodo”, detalló en un comunicado.



El ecologista señaló que el gobierno de coalición será establecido mediante la suscripción de un convenio y deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.



Abundó que el convenio correspondiente debe contener el nombre de los partidos políticos coaligados.



“Así como el programa de gobierno; el nombre de los ciudadanos propuestos para ser titulares de las Secretarías de Estado y empresas productivas del Estado; la agenda legislativa en común; y otros acuerdos necesarios para el desempeño del gobierno”, indicó.



La propuesta resalta que en caso de que la Cámara de Diputados no apruebe la conformación del gobierno de coalición, el INE deberá llevar a cabo una segunda vuelta electoral.



“Ahora bien, si ningún candidato a la Presidencia obtiene más del 50% de la votación y el candidato con mayor número de votos informa al INE que opta por la segunda vuelta electoral, en ésta contenderá también el candidato que haya obtenido el segundo lugar en la primera elección”, precisa el texto.