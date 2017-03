Calderón: Los Zetas, cómodos en Coahuila con Moreira

SALTILLO, Coahuila(SUN)

“Hoy me dijeron los periodistas que si yo había perdonado a Humberto Moreira, ¡por supuesto que no!”, declaró el ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, respecto a la mega deuda de 36 mil millones de pesos que heredó la pasada administración estatal la cual, según insiste Moreira, fue contratada después de que él dejó la gubernatura de Coahuila.Además, según Calderón Hinojosa el anterior mandatario le exigió que sacara a la Marina Armada de México (Semar) de Coahuila, cuando aquí en este estado vivían cómodamente cabecillas de la banda de “Los Zetas”, el cártel más peligroso y cruel de la delincuencia organizada.Primero se refirió a la suma multimillonaria que debe a los bancos: “Ojalá esa deuda hubiera quedado perdonada, ojalá que esa deuda no la tuvieran que pagar, pero la vas a pagar tú y tus hijos y tus nietos, Coahuila no se merece eso”, subrayó.Calderón Hinojosa despotricó contra los hermanos Moreira ante miles de personas procedentes de todo el estado que llegaron en al menos 150 autobuses y abarrotaron el Lienzo Charro.Junto con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya , la plana mayor del albiazul; el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván; su colega, Luis Fernando Salazar Fernández; diputados, alcaldes, y Santiago Creel Miranda en primera fila, cobijaron a Guillermo Anaya Llamas, luego de que solicitó su registro como candidato a gobernador ante el Instituto Estatal Electoral (IEC).El lagunero, quien también enfocó todas sus baterías a los hermanos Moreira y al PRI su principal adversario a vencer en las urnas, reiteró que recuperará el dinero robado, que meterá a la cárcel a los Moreira y que Coahuila tendrá la justicia que merece.En su discurso, Calderón Hinojosa dijo a sus compañeros panistas que Coahuila ha sufrido mucho de inseguridad, sufre mucho de pobreza y, sobre todo, del abuso de sus malos gobiernos.“Yo sé, me consta, que quienes han gobernado este estado han abusado de su poder, han permitido que la complicidad con la delincuencia haga a miles y miles de coahuilenses verdaderas víctimas.“Me consta –insistió-- porque yo sé bien que quizá el grupo delincuencial más peligroso, más cruel que haya azolado a Coahuila y a México es el grupo de Los Zetas y cuando estaba el gobernador Humberto Moreira todos los cabecillas de Los Zetas vivían cómodamente en el estado de Coahuila.“Cuando él (Humberto) era el gobernador, aquí vivía "Coss", aquí vivían Lazcano, Miguel Treviño “el Zeta 40”, su hermano “el Zeta 42”, todos cómodamente”, refirió.Pero cuando vinieron los Marinos del Gobierno Federal a defender a las familias coahuilenses, a protegerlas de la inseguridad, del secuestro, de la extorsión, del abuso, del asesinato, a liberar, junto con el Ejército Mexicano, a los coahuilenses de ese yugo, ¿saben que me dijo el gobernador Humberto Moreira?, preguntó y se respondió:“Me habló muy indignado, que retirara a los Marinos de Coahuila, que los marinos no tenían que estar aquí, quesque Coahuila no tenía mar, que sacara a los Marinos y por supuesto que no los sacamos, se quedaron en este estado”, afirmó.“Hoy me dijeron los periodistas que si yo había perdonado a Moreira, ¡por supuesto que no!, ojalá esa deuda hubiera quedado perdonada”, enfatizó en cuanto a lo que se debe a los bancos.Cabe señalar que esos préstamos nunca han sido reconocidos por el ex gobernador Moreira Valdés, quien sostiene que se contrataron después (en el gobierno interino de Jorge Torres López) luego de que solicitó y obtuvo permiso del Congreso Local para separarse del cargo de gobernador y ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.