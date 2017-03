Carlos Lara Sumano no es accionista de Tecnoradio: IFT

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tecnoradio no tiene como accionista a Carlos Lara Sumano, director general del Instituto Mexicano de la Radio (IMT), asegura el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).



"Desde la etapa de manifestación de interés, que venció el 29 de julio de 2016, dicha empresa proporcionó la información relativa a su actual estructura accionaria y de sus socios, entre los cuales no figuran el Sr. Carlos Lara Sumano ni el Sr. Cenobio Alfonso Amilpas Godínez", indica el regulador en un comunicado.



Agregó que las operaciones previas a la licitación relacionadas con el capital social de las empresas participantes son responsabilidad exclusiva de quienes las hayan realizado.



"Como se desprende de las Bases de licitación, el objeto de análisis del IFT se centró en los accionistas de las empresas al momento de registrarse en la licitación y no en quienes lo hubieran sido en el pasado, lo que es consistente con precedentes licitatorios de este instituto".



El Universal dio a conocer que en el acta constitutiva de Tecnoradio, Lara Sumano aparece con 249 de las 600 acciones de la empresa que ganó 37 frecuencias durante la licitación de radio realizada por el IFT.