Meade presenta a su equipo de campaña

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición “Todos por México” -que agrupa al PRI, al PVEM y Nueva Alianza- presentó al equipo de campaña que lo acompañará durante la próxima contienda electoral por la Presidencia de la República.En un evento privado, el abanderado priista exhortó a sus colaboradores a trabajar en unidad, a privilegiar el diálogo y las propuestas, así como a redoblar esfuerzos “para convertir a México en una potencia. El aspirante presidencial los incitó a dar lo mejor de cada uno de cara al proceso electoral en curso”.Así, de acuerdo con información proporcionada por el equipo de campaña de Meade, Aurelio Nuño Mayer, será su coordinador general de la Campaña; el ex gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, el vicecoordinador general de campaña y Vanessa Rubio la coordinadora de la oficina del candidato.A su vez el ex legislador José Ramón Martel, tendrá el cargo de Coordinador de Asesoría Política; Fernando Vázquez, Coordinador de Mensaje; Alejandra Sota, estará la frente de la Estrategia de Comunicación; Alejandra Lagunes, Coordinadora de Redes Sociales y Emilio Suárez Licona, será su Coordinador Jurídico.En tanto que Julio César Guerrero será el Coordinador de Operación y Vinculación; Arturo Téllez, Coordinador de Fiscalización; Ignacio Vázquez Chavolla, Coordinador Administrativo y Eduardo Del Río, Coordinador de Comunicación Social. Mientras que Antonio Rojas, se mantendrá como secretario particular del Candidato presidencial del PRI; a su vez Rolando Ocampo, será Coordinador de Opinión Pública; Emilio Fueyo, Coordinador de Asesores del Candidato; Julio Di Bella, Vicecoordinador de Redes y Afinidad; Mauricio Dávila, Coordinador de Planeación.El Coordinador de Análisis será Manolo Reynaud; en tanto que Alejandro Cosío, Coordinador de Giras; Ivonne Álvarez, Coordinadora de Inclusión y equidad; Humberto Roque Villanueva, Coordinador de Vinculación con las Iglesias; Jaime González Aguadé, Coordinación Empresarial y Claudia Ruiz Massieu, Coordinación de Migrantes.A su vez Adriana Ortiz Lanz, Coordinación de Educación; Baltazar Hinojosa, Coordinador de Estrategia para el Campo; José Luis Romero Hicks, Coordinador de Ciencia y Tecnología; Mauricio López, Coordinador de la Campaña Permanente; José Francisco Manzur, Coordinador de Propaganda.En tanto que Javier Lozano, será el Coordinador de Voceros; Mariana Benítez, Representante del Grupo Parlamentario del PRI ante el INE; Ana Lilia Herrera, Coordinadora de Evaluación y Seguimiento; Luis Madrazo, Asesor en Políticas Públicas y Económicas; Francisco Guerrero, Coordinador de Estrategia y Debate.El equipo lo completan Heriberto Galindo, como Asesor Político; Enrique Jackson, Asesor Político; Augusto Gómez Villanueva, Asesor Político y Alfredo Villegas, en Gestión Política.