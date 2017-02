López Obrador, irresponsable: Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, urgió a su partido a tomar la decisión rumbo a 2018, contienda en la que el único adversario, dijo, es Andrés Manuel López Obrador, “una opción populista e irresponsable” que se atreve a insultar a soldados y marinos, y así quiere ser el comandante supremo de las Fueras Armadas.Reunida con un auditorio de panistas que colaboraron con los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón , entre ellos varios secretarios del gabinete y subsecretarios, así como oficiales mayores, y ejecutores de políticas públicas, Zavala les formuló la solicitud expresa a que se asuman como “zavalistas”.“Yo sé que aquí hay muchos que estuvieron en el gobierno foxista o que son de ese gobierno, o que son calderonistas. Les voy a pedir a ustedes que sea ‘zavalistas’, y les pido trabajar ya, no podemos perder el tiempo”, dijo.La respuesta del público que ocupó mil sillas y mucha más gente estuvo de pie, en un salón del WTC de la Ciudad de México, fue una cerrada ovación y aplausos, a la vez de que al final de la reunión, formaron una larga fila en espera para tomarse fotos con ella e intercambiar comentarios. Porras y la consigna: “¡Sí importa! ¡Sí importa!”, en referencia a su postura de que sí importa quién sea presidente o presidenta de la República para resolver los problemas de la nación, animaron el ambiente del evento organizado por el frente “Yo por México”.Sostuvo que “a pesar de las inequidades, a pesar de los millones de spots que tienen mis adversarios, de la enorme desventaja, a pesar de que no hay un sólo centavo de dinero público en lo mío, estoy encabezando encuestas y eso no es un deseo, es un hecho”.Aseguró: “Puedo ser la única que le puede ganar a López Obrador y a la demagogia y populismo”.En respaldo de Zavala se expresaron los ex secretarios Javier Usabiaga, Alberto Cárdenas Jiménez, Fausto Barajas y Consuelo Sáizar.Margarita Zavala contrastó su propuesta con la de López Obrador, quien, detalló, representa la demagogia autoritaria, cerrazón, personalísimo, mientras que por su parte, ella va por un gobierno de políticas públicas razonadas para alcanzar un país de justicia y libertades, y conducir a la sociedad de vuelta a la paz pública.Respaldo de ex secretarios. Acompañaron a Zavala, seis ex secretarios de gabinetes panistas: Javier Usabiaga y Alberto Cárdenas Jiménez (Agricultura), José Luis Luege y Rafael Elvira Quezada (Medio Ambiente), Bruno Ferrari (Economía), Rafael Morgan (Función Pública), así como una decena de ex subsecretarios, entre ellos Fausto Barajas (SCT) del equipo de Zavala, Juan Miguel Alcántara (PGR) y Manuel Minjares (Gobernación).Otro grupo en apoyo de Zavala presentes en la reunión fueron nueve ex titulares de organismos, entre ellos Consuelo Saizar (Conaculta), Miguel Ángel Toscano (Cofepris), Antonio Vivanco (CFE) y Daniel Karam (IMSS).“El PAN tiene que definirse. Yo les pido que nos vayamos definiendo porque no hay tiempo que perder, porque México necesita un ritmo acelerado que le pueda traer la esperanza y no la demagogia”, expresó.La panista también contrastó a los gobiernos del PAN con el priísta en el poder presidencial. Expuso que Acción Nacional se condujo con responsabilidad en las finanzas públicas, en la promoción de las libertades económicas y en la lucha por vencer la desigualdad.