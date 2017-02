Expertos temen militarización del País

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Expertos en seguridad nacional y narcotráfico aseguran que el hecho de que la Secretaría de Marina (Semar) tome control de las capitanías de puerto ayudará a evitar el ingreso de mercancía ilícita a nuestro País; sin embargo, también señalan que se expone a los miembros de la Semar a la corrupción y afirman que la presencia de marinos al mando de las capitanías ayuda a la militarización del país.



Rodrigo Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana (UP) y experto en seguridad nacional, consideró que es positivo que la Marina tome control de las capitanías, puesto que en los puertos mexicanos existe un grave problema de contrabando de drogas, no sólo de la delincuencia mexicana, sino de organizaciones de otros países.



“Me parece que es positivo por dos razones: Primero, porque hay una necesidad de controlar más el tráfico ilegal de mercancía, la trata de personas y, en concreto, todo lo que es el flujo de drogas a través de los puertos. Es conocido que en los puertos y en los aeropuertos mexicanos tenemos un grave problema de contrabando de drogas. Imagínate cómo es el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, o un puerto como el de Topolobampo, en Sinaloa. Obviamente son áreas vulnerables, y lo son desde hace tiempo, no sólo en temas del crimen organizado mexicano, sino de las grandes mafias internacionales. Me refiero a la china, rusa, coreana, que se sabe que también actúan en nuestros puertos. Yo creo que la intervención de las Fuerzas Armadas es positiva desde el punto de vista de tener mayor control y mayor seguridad en ese tipo de instalaciones estratégicas”, comentó el experto.



Sin embargo, Alejandro Madrazo Lajous, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que es negativo que la Marina tome control de estas áreas portuarias porque se le expone a la corrupción, además de que, considera, profundiza la militarización del País.



“Las drogas no están entrando por los puertos mexicanos porque la gente esté armada o no, entran a los puertos porque logran corromper a los funcionarios y lo logran porque la prohibición es un negocio muy lucrativo, esté o no la Marina manejando las capitanías de puerto”, dijo.