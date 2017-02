Bajan 50% casos por influenza en México: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El número de casos y muertes por influenza, registrados hasta el momento, son 50% inferiores a los reportados en el mismo periodo pero del año pasado afirmó José Narro Robles, secretario de Salud.



En entrevista al término de la inauguración de la Pimera Semana Nacional de Salud, Narro Robles comentó que hasta la semana epidemiológica número seis se han contabilizado 2 mil 20 casos y 149 defunciones, siendo el estado de Nuevo León donde más casos se han presentado.



“Los casos que llevamos hasta ahorita en el período de octubre a la semana epidemiológica seis, lo que tenemos es una prevalencia de influenza inferior en casi 50% al número de casos que tuvimos el año pasado y también en el número de defunciones están por abajo de la mitad de las que llevábamos hasta este momento”.



Detalló que hasta el momento la Secretaría de Salud, IMSS e Issste han aplicado 28 millones de vacunas contra la influenza de los 32 millones que se tienen programadas.



En el Hospital General José María Rodríguez ubicado en Ecatepec, Estado de México, el secretario de Salud, Narro Robles aseguró que el pasado 17 de febrero la Secretaría de Salud presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los medicamentos apócrifos detectados en Veracruz y en los próximos días harán lo mismo por los medicamentos caducados, lo que revisan actualmente. “Sí encontramos el registro de 21 ampolletas, una levantada con un acta en 2010 y otras 20 con actas levantadas en 2011 y 2012, de un quimioterápico que se identificó como no válido, apócrifo, falsificado por el laboratorio que lo produce”.



Añadió: “No encontramos ninguna evidencia de ninguna naturaleza que se hubieran aplicado a niños. Para empezar, porque ese medicamento es para adultos, para mujeres en particular, cáncer de la mama, pero para adultos. Revisamos más de dos mil expedientes en el Centro de Cáncer del Estado de Veracruz, en Jalapa, y no encontramos sino 119 casos de aplicación de ese medicamento y absolutamente ninguno en niños”.



Mencionó que “lo que sí duele mucho es que hubiéramos encontrado medicamentos caducados y pruebas de VIH que no tenían registro sanitario... hemos hecho la primera denuncia, el viernes de la semana pasada, y seguimos revisando para presentar por el tema de los medicamentos caducos las denuncias correspondientes. Ante la PGR y seguramente también se hará frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz”.



En compañía del director general del IMSS, Mikel Arriola destacó que durante la Primera Semana Nacional de Salud se aplicarán 9.5 millones de vacunas, de las que más de 900 mil dosis serán antipolio, el resto serán los otros biológicos que completan el esquema.



La Primera Semana Nacional de Salud 2017 se desarrollará del 25 de febrero al 3 de marzo, se distribuirán entre la población 9 millones de sobres Vida Suero Oral, antiparasitarios y vitaminas.