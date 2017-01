Es inaceptable que México pague por el muro: Videgaray

WASHINGTON D.C. (GH)

El canciller Luis Videgaray , reconoció que Estados Unidos tiene derecho a construir el muro fronterizo, pero que es una medida inaceptable buscar que México pague por él.Sobre la declaración del secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, de que se impondrá aranceles del 20% a las importaciones que EU realice de México, señaló que el muro, en este caso, vendría siendo pagado por el contribuyente estadounidense."Hay temas que son (inaceptables) por dignidad, que no tienen que ver con las exportaciones o la economía, sino con el corazón y el orgullo de los mexicanos. Así como ofrecemos respeto, los mexicanos debemos respetarnos a nosotros mismos, nuestra historia y símbolos nacionales", afirmó hoy el canciller, reporta EFE La tensión entre México y Estados Unidos crecieron tras la cancelación del encuentro que los presidentes tenían previsto el 31 de enero y el cruce de declaraciones ríspidas, muchas a través de Twitter, que rompieron la diplomacia y el entendimiento que prevalecía entre las dos naciones desde hace más de dos décadas.La preocupación creció cuando el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que se comenzó a barajar la posibilidad de incrementar 20% de arancel a las importaciones mexicanas para pagar el muro fronterizo, tema que del que habló Trump desde su campaña.Horas, antes, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que cancelaría su viaje a Washington. "Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes", tuiteó el mandatario horas después de que su homólogo estadounidense señalara que el encuentro no tenía sentido si México se negaba a costear la barrera fronteriza."Si México no está dispuesto a pagar el muro tan necesario, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión", tuiteó el republicano.Más tarde, lejos de apaciguar las cosas, en una intervención ante legisladores republicanos en Filadelfia, quien llamó violadores y criminales a los mexicanos durante su campaña electoral, pidió respeto a su vecino del sur. "A menos que México trate a Estados Unidos justamente, con respeto, tal reunión sería inútil y quiero tomar otra ruta. No tengo opción".Trump aseguró que la cancelación del encuentro fue de mutuo acuerdo y que su gabinete trabaja en un proyecto de reforma fiscal que reducirá el déficit comercial, incrementará las exportaciones estadounidenses y generará ingresos desde México "que pagará por el muro si decidimos tomar esa ruta".