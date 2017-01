Peña Nieto se reunirá con Senadores este viernes en Los Pinos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente, Enrique Peña Nieto , convocó a los coordinadores parlamentarios del Senado a una reunión este viernes a las 14:30 horas en la Residencia oficial de Los Pinos para dialogar sobre la relación con el gobierno de Estados Unidos.“Tuve una conversación telefónica con el senador (Emilio) Gamboa, quien me ha pedido asistir a esa reunión, más tarde veré al senador (Fernando) Herrera, que como presidente de la Junta de Coordinación Política, tendrá la misma información”, confirmó el coordinador del PRD, Miguel Barbosa.En entrevista, el legislador perredista dijo que espera que la reunión sea para construir una posición del Estado mexicano, donde el presidente Enrique Peña Nieto , no tendrá ningún regateo de parte del PRD.Sin embargo, dejó en claro que el PRD no se presentará si solo se trata de un acto, con diversos actores, para respaldar al Ejecutivo Federal, luego de que canceló su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programado para el próximo martes.