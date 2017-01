Gobernador de Tabasco llama a cerrar filas en torno a EPN

VILLAHERMOSA, Tabasco(SUN)

Tras asegurar que México no puede aceptar las impertinencias de un “patán” como es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, llamó a todos a cerrar filas en torno al mandatario de la nación, Enrique Peña Nieto , quien representa —dijo– la dignidad de los mexicanos.Al participar en el informe de actividades de la asociación Tabasqueña de Hemofilia y frente a un auditorio lleno, Núñez Jiménez les informó que el presidente Peña Nieto había cancelado su reunión con su homólogo de Estados Unidos, recibiendo una ovación de aplausos y de inmediato aseguró que la dignidad de México no puede costar un tratado de libre comercio.“No podemos aceptar las impertinencias de un patán porque el primero que se va arrepentir de haberlo electo es el pueblo grandioso de los Estados Unidos, que seguramente en su sabiduría sabrá reconocer el haber escogido a algo peor que un político profesional que es un político no profesional”, refirió.El gobernador de Tabasco señaló que Donald Trump no sólo trae problemas con México sino con la globalización y el libre comercio, afirmando que ya agredió a diferentes países como China, Corea, Alemania, Japón y Canadá; y advirtiendo que seguramente seguirá cometiendo impertinencias: “No es un hombre preparado para la política, y por muy poderoso que sea Estados Unidos, ni con todo su poderío va a poder revertir tendencias que ellos mismos contribuyeron a poner de manera decidida en movimiento”, precisó.Núñez Jiménez dijo que con el presidente Enrique Peña Nieto puede tener diferencias políticas pero por encima de cualquiera de orden regional, político o partidista el agredido es México y es quien “nos representa es nuestra dignidad nacional es el presidente de todos los mexicanos y debemos cerrar filas con él, porque hoy Peña Nieto representa nuestra dignidad y le decimos desde aquí que estamos con él y que no está solo en esta batalla por México”, concluyó.