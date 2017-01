Juez violó amparo en caso Rodrigo Medina: abogado

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El abogado Alonso Aguilar Zínser, asesor legal del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, expresó que su defendido debe ser puesto en inmediata libertad, si la juez que le concedió el amparo para evitar la aplicación de cualquier medida cautelar.Su defensor considera también, que el juez de control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, violó la suspensión provisional de amparo, lo que además implicaría para el juzgador una sanción de hasta 15 años de prisión.Asimismo, expresó que el internamiento del ex mandatario estatal en el Penal del Topo Chico, representa una gran responsabilidad para el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, y para el juez que decidió privarlo de la libertad, ya que durante su mandato, Medina combatió duramente a la delincuencia y “seguramente tiene enemigos” dentro del reclusorio.Aguilar fue entrevistado poco después de las cuatro de la mañana, cuando acompañado por el también defensor de Medina, Javier Flores Saldívar, abandonaron el Palacio de Justicia, tras asistir legalmente al ex mandatario estatal, a lo largo de una audiencia que incluyendo cinco recesos, tuvo una duración de más de 18 horas, y se desarrolló desde las 9 de la mañana del miércoles hasta las 3:24 horas del jueves.El abogado, expresó su desacuerdo porque Medina fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y daños al patrimonio estatal, con las mismas pruebas y los mismos cargos, que en septiembre pasado otro juez rechazó imputarlo por falta de pruebas.