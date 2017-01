"EPN debe de asistir a Washington": Larry Rubin

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Larry Rubin, presidente del Partido Republicano en México, afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto debe de ir a Washington la próxima semana y reunirse con el presidente Donald Trump, puesto que así ambos podrán dialogar cara a cara sobre la construcción del muro en la frontera, además de abordar diferentes asuntos de la relación bilateral.En entrevista con EL UNIVERSAL, el también aspirante a la embajada estadounidense dijo que para el presidente Trump la relación es muy importante y prueba de ello es que Peña Nieto será el primer presidente de América que se reúna con el magnate.Manifestó que a Estados Unidos le interesa seguir dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), puesto que la relación comercial con México ha sido un propulsora de éxitos para las empresas estadounidenses y también ha beneficiado a los mexicanos.Algunos políticos mexicanos opinan que el presidente Peña Nieto no debe de ir a Washington después de que Trump ordenó construir el muro.“El presidente Peña Nieto debe ir a Washington. Las voces que afirman que no están equivocadas, porque a mi parecer la relación México-Estados Unidos va más allá de sólo el muro. El presidente mexicano se debe de sentar cara a cara con el presidente Trump y dialogar”. En ese encuentro, el presidente Peña Nieto también puede poner las cartas sobre lo que México considera importante, incluyendo el porque si o el porque no el muro, dice.“Creo que es vital que el presidente Peña Nieto tenga este acercamiento y otros. Aunque la situación se complique, creo que es muy importante que Peña Nieto ontinué con esta agenda que va a tener en Washington la próxima semana y establezca claramente cuál es la posición de México”, señala.