Dan prisión preventiva a Medina; lo internan en Topo Chico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina , ingresó al penal de Topo Chico alrededor de las 03:30 horas, después de que el juez de control Miguel Eufracio Rodríguez le dictó prisión preventiva como medida cautelar para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.Después de una larga audiencia que inició a las 09:00 horas del miércoles, a las 00:06 horas de este jueves el juez resolvió vincularlo a proceso por los delitos de Peculado y Daño Contra el Patrimonio del Estado por un monto de 3 mil 128 mdp, por presuntamente haber otorgado estímulos indebidos a la armadora automotriz KIA Motors.Posteriormente y después de varios recesos que se realizaron a lo largo del miércoles, el juez procedió a analizar las pruebas y alegatos de la defensa y de la Fiscalía, por lo que resolvió aplicar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.La defensa de Medina, encabezada por los abogados Alonso Aguilar Zinser y Javier Flores Saldívar, rechazó la prisión preventiva pues presentó un recurso de amparo, concedido por el juzgado quinto de distrito del ramo penal. Los litigantes argumentaron que se dejaba en manos del juez la libertad personal de su representado, pero permitía al juez de control continuar con el proceso contra el ex mandatario de Nuevo León.Sin embargo, el juez tomó en cuenta los alegatos de la Fiscalía, en el sentido de que el ex gobernador podía intentar sustraerse de la acción de la justicia ya que comprobaron con indagatorias de la Agencia Estatal de Investigaciones que Medina Cruz no tiene domicilios ni negocios en Nuevo León con los que pueda cubrir el monto que se le reclama, ya que reside desde el día siguiente de la culminación de su mandato (5 de octubre de 2015) en la Ciudad de México.Además la Fiscalía expuso que dado que se le exige una reparación de daño patrimonial por 3 mil 128 mdp, el rancho de 3.2 mdp, único bien inmueble con el que cuenta en la entidad, no podría cubrir en su totalidad el monto.Medina de la Cruz permaneció en aparente tranquilidad durante la audiencia, de más de 18 horas, sin embargo al escuchar la resolución del juez empezó a mostrarse nervioso. Cuando el juzgador le pidió hacer alguna manifestación, el ex gobernador recuperó la calma y se limitó a decir "nada".Mientras tanto, los abogados del ex mandatario advirtieron al juez que por violar el amparo podría hacerse acreedor a una sanción de hasta 15 años de prisión, en tanto que Medina recuperaría su libertad de forma inmediata.