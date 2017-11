Monta Luis Videgaray guardia de honor ante féretro de Rosario Green

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, describió a la ex canciller Rosario Green como una pieza fundamental en la diplomacia mexicana.



Acompañado de los 4 subsecretarios de Relaciones Exteriores, Videgaray Caso montó una guardia de honor ante el féretro que guardó los restos de Rosario Green Macías, quien murió este sábado 25 de noviembre.



"Rosario Green es una mujer fundamental en la historia de la diplomacia mexicana, de talento excepcional, de gran compromiso con México, que sirvió a nuestro país en distintas calidades, en distintas funciones, con grandes resultados", expresó el encargado de la política exterior del país.



Destacó que fue la primera mujer en encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de haber sido embajadora en la desaparecida República Democrática Alemana y en Argentina, así como senadora de la República.



Luis Videgaray declaró que la ex Canciller fue formadora de diplomáticos mexicanos en el Colegio de México y en el Instituto "Matías Romero".



"Es sin duda", expresó, "un pilar en la historia de la diplomacia mexicana en las últimas décadas. Rosario Green, una mujer -insisto- pionera, pero sobretodo una mujer que siempre dio energía, talento y corazón a México".



Colocan moño negro en pintura de Green en Cancillería.



Por instrucciones del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se colocó un moño negro en la pintura de quien condujera la política exterior en la última parte del sexenio de Ernesto Zedillo.



Asimismo, la SRE informó que el canciller instruyó a todas las Embajadas, Delegaciones, el Instituto Matías Romero y las Representaciones de México en el mundo, a colocar un moño en señal de luto y respeto en memoria de la Embajadora y ex canciller Rosario Green Macías.