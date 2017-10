El incremento del salario mínimo debe realizarse sin pretextos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado al Gobierno federal para dejar de lado los "pretextos" e incrementar "de una vez por todas" el salario mínimo de los trabajadores.



"Porque si no vamos a seguir teniendo pretextos todo el tiempo, cada vez va a haber algo que va a impedir que se le haga justicia a los trabajadores. Eso ya no se debe detener más, ya es mucho tiempo de estar con esta suspensión de avance sostenido en el salario mínimo, debió ser en septiembre, ya estamos en octubre, por supuesto había que atender la emergencia pero en paralelo es como recuperamos la economía", enfatizó.



Miguel Ángel Mancera también respaldó la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de llevar el salario de 80.04 a 95.24 pesos diarios, para entrar en vigor a partir del mes de noviembre.



"Reiteramos este llamado para que ya se pueda dar de una vez por todas, el incremento al salario mínimo. Ya están las voces empresariales, las voces sindicales, están dadas todas las condiciones para que podamos tener el incremento al salario mínimo que se ha venido solicitando desde hace mucho tiempo", dijo.



Este miércoles, la Coparmex se reunirá con el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), para llevar su propuesta de incremento, la cual de aprobarse beneficiaría a 488 mil trabajadores y no crearía inflación.