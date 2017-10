Sobrepeso de una tonelada colapsó al Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La tragedia del Colegio Enrique Rébsamen, donde 19 niños y siete adultos murieron el pasado 19 de septiembre, se pudo evitar.



Una serie de peritajes que realizaron especialistas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México revelaron que el penthouse que Mónica García Villegas, dueña y directora, mandó construir en el cuarto nivel provocó el derrumbe de una parte del plantel.



Este departamento que tenía un peso de casi una tonelada. Miss Mónica le agregó porcelonato, en algunas secciones granito y además la tina de baño, materiales que la estructura original no aguantó; esto provocó que con el movimiento telúrico los castillos se vencieran y el edificio se deslizara hacía la parte donde los alumnos, maestros y empleados se concentraron precisamente para salvarse de un derrumbe.



Los dictámenes que se agregaron a la carpeta de investigación TLP- 2/UI-3C/D/1695/09-2017 explican las conclusiones a las que llegaron 17 peritos especialistas en arquitectura, fotografía y construcción, los cuales revelan que el departamento tenía un peso total de 976.50 kilogramos y que los castillos de la estructura original no fueron construidos para soportar todo este excedente.



Esto provocó que al momento del sismo el edificio se “deslizara” hacia un lado, pues se encontraron rastros de porcelonato hasta cinco metros de donde estaba la construcción, lo que provocó un mayor daño.



Los expertos hicieron énfasis en que la construcción no se derrumbó hacia abajo, como regularmente sucede con los edificios viejos y que quedaron sensibles después del primer movimiento del mismo mes.



Las conclusiones a las que llegaron los peritajes fueron cuatro: en dos de éstas se destaca que los castillos tenían una dimensión inferior a la estructura añadida; es decir, no soportaron el cuarto piso de casi una tonelada, además de que no contaban con una buena cimentación de origen, lo que provocó el colapso al des-lizarse 10 centímetros de donde fueron instalados.



Las otras dos conclusiones se concentran en la loza de departamento de la directora Mónica García. En este caso se detectó una irregularidad, pues se construyó loza sobre loza y sobre ésta se colocó el porcelonato, lo que incrementó el peso del último nivel. De hecho, se establece que la estructura era tan débil que ni si quiera soportaría un sismo de cinco grados, pues quedó sensible con el primer movimiento telúrico del 7 de septiembre pasado.



Fincarán responsabilidades. Con estos peritajes la procuraduría capitalina busca fincar responsabilidades a la propietaria y directora del Colegio Enrique Rébsamen, por permitir la construcción de su departamento con el excedente de peso, también a un funcionario de la delegación Tlalpan durante la administración de Maricela Contreras por facilitar documentación falsa, contra el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) por no clausurar en tiempo y forma la obra, así como contra un supuesto gestor que realizó los trámites de miss Mónica.