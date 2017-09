Piden investigar deficiencias estructurales en colegio "Rébsamen"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador Jesús Casillas (PRI) solicitó que se lleve a cabo una investigación sobre posibles deficiencias estructurales y de construcción en el colegio "Enrique Rébsamen", que se colapsó por el sismo del pasado 19 de septiembre donde murieron 19 niños y 7 adultos.



El senador por Jalisco presentó un punto de acuerdo para que la Secretarías de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (SEP), ordenen y lleven a cabo las investigaciones y peritajes pertinentes para esclarecer y deslindar eventuales responsabilidades que hayan influido en para que la estructura no soportara sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre.



"Ello contribuyendo a su colapso y con ello la muerte de al menos 26 personas, en su gran mayoría menores de edad".



Señaló que llama la atención que solo colapsó un edificio plantel "Rebsamen", mientras que las fincas colindantes permanecen erguidas, incluso el edificio contiguo y parte integrante del mismo colegio no tuvo daños.



"Si existe alguna negligencia, alguna responsabilidad que hubiese contribuido a agravar la situación con la muerte de tantos pequeños, sus maestros y personal administrativo de la escuela, pues que se deslinden responsabilidades y se proceda en consecuencia".



EL UNIVERSAL dio a conocer en su versión impresa que rescatistas e ingenieros que participaron en los trabajos del retiro de escombros y salvaron a varias personas atrapadas en el colegio "Enrique Rébsamen" adjudican la tragedia a la construcción improvisada de un departamento que la directora y supuesta propietaria, Mónica García Villegas.



La directora habría mandado a construir en el tercer piso, al parecer, sin los permisos ni las normas estructurales que exigen las autoridades delegacionales y de Protección Civil.



Este departamento, según quienes lo conocieron por dentro, tenía piso de mármol, jacuzzi y bañera, aditamentos que, asegura personal allegado al colegio, no estaba contemplado en el plano original de la obra.