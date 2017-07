México vive momentos complejos; hay que mantener la unidad: EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que México vive, al igual que el resto de la humanidad, uno de los momentos más complejos y difíciles -"no sé si los peores"- por lo que es necesario mantener la unidad y claridad de objetivos en favor del País.



Al encabezar el evento "Familia INFONAVIT" y atestiguar la Firma del Convenio “Grandes Empleadores” con el Sector Turismo, el mandatario asentó que México es un País que genera confianza y su gobierno quiere que siga en esta ruta:



"Proyectando confianza a todos los ámbitos, a todos los sectores y a todas partes del mundo, para que vean en México lo que hoy está ocurriendo. Y eso vale la pena reflexionarlo, destacarlo", puntualizó el Jefe del Ejecutivo federal.



Recordó que su campaña del IV Informe de Gobierno decía que "las buenas cosas casi no se cuentan, pero cuentan mucho", y que hoy son muchas las cosas buenas que están pasando en nuestro país no por decisión del Presidente de la República sino porque cada mexicano asume su responsabilidad frente a los retos que nos tocan vivir.



"Bien lo decía el Gobernador, nos tocó una época de grandes desafíos, de momentos convulsos y volátiles, no sé si los peores, porque ha habido otros momentos en la historia de la humanidad también muy complejos y difíciles, pero, sin duda, el que México le toca vivir es uno complejo y difícil como al resto del mundo le está tocando pasarla.



"Pero aquí lo importante es mantener la unidad, claridad de objetivos, y todos resueltos a dar nuestra mayor aportación, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, en cualquier espacio de actuación pública, privada, donde estemos, sepamos que somos parte de ese gran engranaje que se llama México, de esta gran colectividad que vive en este país y que está haciendo posible el desarrollo de nuestra nación".



Indicó que por eso hoy se cuenta con más empleo, hay más turismo y ya México es el octavo destino más visitado del mundo entre los 200 países del mundo, "y siguen llegando más turistas y siguen derramando más recursos y más dinero para quienes son prestadores de servicios turísticos".