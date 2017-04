Buscan senadores clasificar contenidos de videojuegos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los senadores Cristina Díaz (PRI), Carlos Alberto Puente (PVEM) y el independiente Manuel Cárdenas presentaron una iniciativa para facultar a la Secretaria de Gobernación a que realice una clasificación los videojuegos de acuerdo con sus contenidos.



Al subir a tribuna para explicar la iniciativa, Puente expuso que no se trata de censurar sino de proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su acceso a los videojuegos.



“En el caso de los videojuegos, particularmente los niños y los jóvenes los encuentran atractivos porque en ellos se divierten, por la innovación en los gráficos y las historias, por el grado de dificultad y las emociones que despiertan.



“Sin embargo, también hay que reconocer que existen videojuegos que ofrecen la oportunidad de trasgredir normas, reglas y valores, incluso hay algunos con elevados grados de violencia”, dijo el también coordinador del PVEM.



De acuerdo a la iniciativa, la Secretaria de Gobernación deberá expedir los lineamientos para clasificar los videojuegos y los comercializadores estarían obligados a colocar en la publicidad una reseña sobre el contenido de cada juego.



El documento prevé sanciones que van desde de los 200 mil a los dos millones de pesos para quienes no cumplan con los lineamientos que emita Gobernación.



“Las personas que compren un videojuego como exclusivos para adultos tendrán que acreditar su mayoría de edad, y se sancionará con más de dos millones de pesos a quienes distribuyan videojuegos sin reseña ni clasificación”, planteo Puente.



Además, las personas que pretendan comprar o rentar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, tendrán que acreditar su mayoría de edad.



El legislador por Zacatecas aseguró que iniciativa busca un equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad de comercio.



“Recordemos que las limitantes que admite la libertad de expresión tienen la finalidad de proteger la seguridad nacional, el orden y seguridades públicas, la moral y salud pública, evitar la apología del delito o la incitación al racismo o la discriminación, los derechos o la reputación de los demás y la vida privada”, refirió.



Expresó que en el País se han presentado lamentables experiencias en diversos estados en donde se ha visto visto cada vez más a niños haciendo actos de violencia, como los hechos en el Colegio Americano, en Monterrey, Nuevo León, donde un menor de edad le disparó a su maestra y sus compañeros en pleno salón de clases.



“Lo que buscamos con esta iniciativa, que se pueda tener el conocimiento de la clasificación, y decirle muy claro a la sociedad mexicana, que no estamos buscando prohibirles nada, sino tener la información para que cada madre, cada padre de familia, puedan ejercer esa responsabilidad de tener el conocimiento del contenido, a lo cual le dan acceso en este tipo de videojuegos”, comentó.