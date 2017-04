Nayarit:Rechaza senador priista implicación en red de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador Raymundo García Chávez (PRI), quien fue implicado en una red de corrupción dentro del gobierno de Nayarit, desde su anterior posición como secretario particular del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, rechazó las acusaciones y se declaró dispuesto a que lo investiguen las autoridades.



García Chávez fue señalado en redes sociales de haberse beneficiado en la asignación de contratos de los municipios de La Yesca, El Nayar y Tecuala, Nayarit, lo cual fue expresado por Alejandro Fonseca González, en un audio que se difundió en redes sociales.



Por ello, Fonseca González fue destituido por el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, de su cargo de rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, y se retractó de sus dichos.



El senador nayarita, suplente de Manuel Cota, candidato a gobernador del estado, dijo que los señalamientos en su contra y su difusión en las redes sociales son afirmaciones que ocurren “al calor del proceso electoral”, de las cuales, el mismo acusador, el ex rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, Alejandro Fonseca González, ya no las sostiene.



García Chávez, entrevistado en el Senado, afirmó que no tiene intereses en la Sierra nayarita, y dijo que es un abogado que vive de su sueldo, tiene su domicilio en casa de sus padres, y que se conduce con la probidad que es regla para los servidores públicos.



El relevo de Manuel Cota en la Cámara Alta dijo que tiene identificado el origen del audio editado en el que se habla de su persona, y reportó que fueron dos panistas locales quienes difundieron en las redes sociales el audio tomado al ahora ex rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit.



En el Senado, Raymundo García Chávez es integrante de las comisiones de Asuntos Migratorios y Atención a Grupos Vulnerables, y al respecto expresó que cumplirá las responsabilidades que le corresponden como senador suplente de Manuel Cota Jiménez.



Lo que se ha dicho de él, que carece de veracidad, dijo, de ninguna manera lo distraerá de su función legislativa y, sin embargo, estará dispuesto a presentarse en cualquier investigación que las autoridades abran sobre lo que se menciona en el audio en el que se le señala de que él determina las asignaciones de contratos en la región de la Sierra.