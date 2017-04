Yunes no pagará indemnización por casa expropiada de Duarte

VERACRUZ(SUN)

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares , aseguró que no pagará indemnización alguna por la vivienda que expropió a presuntos prestanombres de Javier Duarte de Ochoa en el municipio de Tlacotalpan.A pesar que en el decreto de expropiación se establece un pago de casi tres millones de pesos por inmunización, el mandatario dijo que seguramente los propietarios jamás le exigirán el pago porque saben que se adquirió con dinero sucio."En razón de que saben perfectamente que el bien fue adquirido con dinero sucio. No acudieron a defenderse ni a cobrar la indemnización, si acudieran a cobrarla trataríamos de hacer lo debido y le pediría que pasara a la Fiscalía porque tiene temas pendientes de tratar", justificó.Yunes Linares insistió en que no se ha pagado ni un centavo por el inmueble ubicado en la avenida Miguel Z. Cha´zaro nu´mero 17, moderno 57, de la ciudad de Tlacotalpan.Aseguró que la expropiación fue debidamente justificada por causa de utilidad pública para utilizar ese inmueble para la promoción de la cultura y será puesta a disposición del IVEC."No pagamos nada por la propiedad del rancho El Faunito en Fortín, ni la tercera parte del rancho Las Mesas en Valle de Bravo".En otro tema, minimizó que se les señalé de estar detrás del video en el que se observa a la ex candidata de Morena, Eva Cadena Sandoval, recibir medio millón de pesos presuntamente para Andrés Manuel López Obrador."Lo relevante es el hecho público y notorio, que ha sido reconocido por la persona y sus compañeros, que se va a investigar por la Fiscalía General del estado y la Fepade. Eso es lo que hay que hacer, dejar que las instituciones de Gobierno, las instituciones públicas, investiguen porqué alguien recibió dinero en efectivo para financiar una campaña".