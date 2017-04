Muro fronterizo, un acto "inamistoso y hostil": Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de construir un muro fronterizo es un acto "inamistoso y hostil", dijo el martes el secretario de Relaciones Exteriores de México Luis Videgaray.



El canciller agregó que no cree que con tal muro se logre algo y que "es una mala idea".



México ha dicho reiteradamente que no pagará por el muro, a pesar de las constantes aseveraciones de Trump de que así será. Videgaray repitió el martes en una reunión con legisladores que México no pagará un centavo por el muro.



Trump solicitó al Congreso que proporcione fondos federales para comenzar la construcción del muro, pero dio señales el lunes de que no insistiría en el tema, y dijo que podría esperar hasta septiembre por el financiamiento.