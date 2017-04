Karime Macías no tiene carácter de prófuga: PGR

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera, dijo que Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no tiene carácter de prófuga de la justicia.



“De existir la indagatoria estaría integrándose y será el eje rector”, dijo.



Cuestionado respecto a si es prófuga respondió: “Seguramente porque no hay esta condición jurídica es porque no se le pudiera considerar así”, comentó luego de participar en la inauguración de la Primera Reunión Nacional de Evaluación y Coordinación con los Institutos y Fiscalías Electorales con motivo de los Procesos Electorales 2017 y 2018.



Por separado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, mencionó que resulta “dificilísimo” investigar y determinar si el gobierno de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte entregó recursos públicos a Morena.



En la Cámara de Diputados advirtió que la ASF presentará más denuncias de hechos en contra del gobierno de Veracruz, correspondientes a las cuentas públicas de 2015 y 2016, que se sumarán a las 52 que ya interpuso ante la PGR, relativas a las cuentas públicas de 2011, 2012, 2013 y de 2014.



Tras participar en el foro “Marco normativo para el blindaje de programas sociales y el combate en el uso de recursos públicos en los procesos electorales locales 2016-2017, en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México”, Portal Martínez fue consultado sobre la intención de algunos diputados, particularmente del PAN, de pedir a la ASF que investigue la presunta entrega de 2.5 millones de pesos mensuales a Morena, por parte de la administración del ex gobernador Duarte.



“Pueden pedirlo, pero cómo puedo identificar qué fue lo que dio el gobierno del estado, a quién. Si se lo dio en efectivo [el gobierno de Veracruz a Morena], cómo demostrar que se lo dio. Es dificilísimo”, comentó.



Abundó que “si alguien toma recursos públicos, los pasa a una cuenta, con base en una factura, y después los saca en efectivo, ¿a quién se le dio ese efectivo? Es dificilísimo, sólo la Unidad de Inteligencia Financiera [de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público] podría hacerlo. La Auditoría no tiene facultades”.



Aclaró que la ASF sólo presenta denuncias de hechos ante la PGR que están “bien fundadas”, pero no señalan delitos ni responsables, “señalamos qué fue lo que se desvió, qué es lo que faltó, qué es lo que se mal usó”.



La PGR tiene la facultad de señalar los delitos y presuntos responsables. También comentó que las denuncias que la ASF ha presentado contra el gobierno de Veracruz no “están estancadas”, sino siguen sus procesos en la PGR, la cual continúa requiriéndole más información para mejorar los expedientes.



Anunció que esta semana la ASF y la PGR firmarán un convenio de colaboración, para agilizar los procesos y desahogo de las denuncias de hechos y posiblemente para que la Auditoría cuente con una representación del Ministerio Público, para una comunicación más directa.